Estrellita 2023: Nuovi Perfidi Incanti, presentazione del nuovo singolo di Gabriella Rinaldi & Ferraniacolor

Il 21 novembre alle ore 18 a Sala Assoli (e in diretta streaming), la presentazione del nuovo singolo di Gabriella Rinaldi & Ferraniacolor: un nuovissimo arrangiamento di “Estrellita”, la storica canzone dei Panoramics tema originale della video opera di Mario Martone del 1984.

Un'occasione speciale per raccontare quei “Perfidi incanti”, Ceesepe, Rai Stereonotte, la fantastica scena artistica napoletana degli ’80 e restituirli all’attualità assieme a coloro che ne furono protagonisti.



Conduce:

? Federico Vacalebre, giornalista, caporedattore cultura e spettacolo de Il Mattino;

Partecipano:

? Valerio Caprara, critico cinematografico (in collegamento)

? Angelo Curti, produttore, presidente di Teatri Uniti

? Max Carola, Maxsound Records

? Teresa De Santis, giornalista, ex direttrice di Raiuno, già conduttrice di Raistereonotte

? Ferraniacolor (Marco Alfano, Luca Zarrilli, Ludovico Bova)

? Mario Martone, regista (in video)

? Gabriella Rinaldi, cantante, artista, producer

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali social: https://bit.ly/40GLqBi | https://bit.ly/3srJekP | https://bit.ly/47zOIsm

Contatti: info@ferraniacolor.band | assoli@casadelcontemporaneo.it | 389.8772180

Napoli 1984: nel cuore di un momento irripetibile per la scena artistica della città, piena di straordinarie realtà e fermenti in continua evoluzione, Mario Martone, giovane ma già affermato regista del gruppo Falso Movimento, realizza per la RAI il videotrittico Perfidi incanti, il suo primo importante progetto nato per lo schermo televisivo. Un’opera in cui danza, recitazione, arti visive e musica si fondono in un linguaggio altamente innovativo e aperto a partecipazioni prestigiose, come quella dell’artista e cartoonist spagnolo Ceesepe, tra i protagonisti della cosiddetta Movida madrileña, autore dei poster originali dei primi film di Almodòvar, la cui graphic novel Estrellita va a New York viene trasposta nel secondo segmento della video opera. Martone chiede ai Panoramics, uno dei gruppi emergenti più interessanti della scena indipendente italiana, di comporre i temi musicali originali dell’opera, compresa una canzone che, nell’episodio finale, sarà interpretata in video dalla protagonista Licia Maglietta. Nasce così Estrellita. Cantata da Gabriella Rinaldi e scritta da Marco Alfano (che proseguirà la sua attività musicale nei Ferraniacolor assieme all’altro Panoramics Luca Zarrilli), e Sandro Dionisio (in seguito assistente alla regia di Martone e poi regista) questa canzone lanciò la band e Gabriella oltre i confini della nicchia indipendente italiana. Pur non essendo ancora pubblicata,

Estrellita veniva trasmessa frequentemente in radio, in particolare nell’indimenticata Raistereonotte (ad opera soprattutto di Teresa De Santis, che fu la prima a scoprirla). Qualche anno dopo i Panoramics pubblicarono l’album Bugie colorate, prodotto da Peter Gordon, che nel 1983 aveva composto le musiche per l’Otello di Falso Movimento diretto da Martone. Considerato dalla critica uno dei migliori prodotti dell’epoca, Bugie colorate, recentemente ripubblicato, è diventato un piccolo disco di culto. Negli stessi anni Gabriella Rinaldi e Max Carola, con i loro Zooming On The Zoo, si affermeranno pubblicando il singolo “When you turn off the light” per la Polygram / Casablanca, partecipando a Sanremo Rock e a diversi festival e trasmissioni televisive, e realizzando successivamente l’album ZOO…LOGIC.

2023: Estrellita ritorna sulla scena. Gabriella Rinaldi chiede a Marco Alfano di ridare vita ad Estrellita, rinnovando un antico legame e la comune passione per questo pezzo. Lui realizza con i Ferraniacolor un nuovissimo arrangiamento, un scenario sonoro che mette insieme acustico ed elettrico, orchestra e suoni contemporanei, mantenendo la cifra minimalista pop caratteristica di Alfano.

Max Carola missa il brano e lo pubblica sull’etichetta Maxsound. La pubblicazione di questa nuova Estrellita offre l’opportunità per raccontarne la storia e il contesto, lo straordinario momento di esplosione creativa della Napoli degli anni ‘80, lo scenario raccontato da Martone all’inizio di Lassù qualcuno mi ama, il suo recente documentario su Massimo Troisi, e un momento speciale della radio italiana, quella delle (stereo)notti passate a scoprire tanta nuova e bellissima musica. Lo faranno, assieme ai Ferraniacolor, a Gabriella e a Max Carola, alcuni tra i protagonisti e testimoni di quegli eventi: da Martone, che invierà un video messaggio, ad Angelo Curti, a Teresa De Santis, a Valerio Caprara, a Federico Vacalebre, primo e originale cronista della Vesuwawe, che coordinerà l’incontro. Verranno mostrati rarissimi frammenti di Perfidi incanti, compresa la clip dell’Estrellita originale, e onorata la memoria di Ceesepe, scomparso nel 2018. Oltre all’ascolto della canzone, ci saranno anticipazioni sui progetti in arrivo nel 2024 sia per i Ferraniacolor, con il nuovo singolo strumentale prodotto e suonato da Peter Gordon per la sua nuova etichetta newyorkese Adjacent Records cui seguirà un album, sia per Gabriella Rinaldi e per la sua nuova raccolta di brani dal titolo I Colori del Tempo.