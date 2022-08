Al via "Un'estate da Re"

I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo.

Sabato 3 settembre torna la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante esibizione dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Eccezionalmente per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, il biglietto dell’inaugurazione verrà regalato a coloro che acquisteranno l’abbonamento Artecard 365 Gold dal sito www.campaniartecard.it.

Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera.

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l’8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Giovedì 8 settembre andrà invece in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

È il settembre del 2011 quando Geoff Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production.

Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. «Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo».

La rassegna artistica prosegue con il “Romantic tour” di Mario Biondi di martedì 13 settembre e la gran chiusura di Claudio Baglioni con la doppia data del 17 e 18 settembre.

I biglietti sono in vendita sul sito www.unestatedare.it (codice sconto PROMODARE22 laddove previsto). In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un’Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Le informazioni su “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta” sono disponibili sul sito www.unestatedare.it