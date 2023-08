Un'estate di shopping, musica e cabaret al centro commerciale di Giugliano

L’estate al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano? Saldi imperdibili negli oltre 100 negozi, buonumore e buona musica per tutti i suoi clienti. Infatti, il Parco Commerciale a meno di 15 km da Napoli, ha preparato un calendario ricco di appuntamenti in compagnia dei comici di Made in Sud e delle Tribute Live Band. Un’ottima occasione per sfuggire al caldo torrido e godersi una giornata di svago tra shopping, relax e tanto divertimento.

Ecco, nei dettagli, la rassegna comica con i protagonisti di Made in Sud:

Venerdì 4 agosto - Francesco Procopio e Marco Critelli

Venerdì 11 agosto - Ciro Giustiniani

Venerdì 18 agosto - Rosalia Porcaro

Venerdì 25 agosto - Ivan e Cristiano

Il giovedì invece, sarà dedicato alle esibizioni dal vivo con le cover dei successi musicali italiani:

Giovedì 3 agosto - Toledo con un omaggio a Pino Daniele.

Giovedì 10 agosto - RenatoRino Zero con le più belle canzoni di Renato Zero.

Giovedì 17 agosto - I Ligantropi ripropongono i successi di Ligabue.

Giovedì 24 agosto - I Vascover con un tributo a Vasco Rossi.

Tutti gli eventi sono completamente gratuiti e si svolgeranno a partire dalle ore 18.30. Per saperne di più, approfittare delle offerte e scoprire tutti gli altri eventi, è possibile consultare il sito grandesud.it e i profili social del Parco, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.