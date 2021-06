Estate a Napoli 2021, Anteprima a Castel dell'Ovo: tutti gli eventi in programma

L'estate si avvicina e a Napoli si annuncia ricca di sorprese. Tra le novità proposte dall'Assessorato comunale all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo c'è la magica location di Castel dell'Ovo, luogo simbolo della città, che ospiterà sulle sue terrazze e nella storica sala Italia tantissimi eventi culturali in programma da domenica 20 giugno 2021.

Con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l'infanzia, visite teatralizzate, il Castello si apre a nuove forme di fruizione della bellezza e dell'arte: accanto alle mostre e ai tour storici-artistici godibili di giorno, si affiancheranno dal tramonto altre opportunità culturali per chi resta in città e per chi, finalmente, verrà o tornerà a Napoli da turista. Non a caso il titolo scelto per la manifestazione è 'Il castello dei 5 sensi', perché veramente tutti sono i sensi che si risveglieranno.

La programmazione proseguirà ogni sera fino alla fine di luglio. Tantissime le associazioni e le realtà culturali che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall'Assessorato per costruire insieme questo cartellone, a testimonianza che tanta è la voglia di riprendere da dove abbiamo lasciato, che i palchi sono fatti per essere calcati e non stivati nei depositi, che se il pubblico ha il desiderio di rivivere in presenza l'emozione di uno spettacolo, urgente e vitale è per gli artisti la necessità di esprimersi davanti a persone in carne e ossa.

Tra gli eventi in programma il teatro a cura de Il Pozzo e il Pendolo, la musica classica napoletana, i laboratori con i più piccoli a cura di Arteteca at work, spettacoli di magia per grandi e piccini con i Ring 108, musica da camera, la comicità di Michele Caputo, il varietà de I lazzari felici, omaggi a Dante nell'anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte, un festival della resistenza civile, ecc.

"Ho ricevuto le deleghe alla Cultura e al Turismo nel pieno delle restrizioni anti Covid ma da subito ho avuto chiaro l'obiettivo: appena possibile tornare a fare cultura, all'aperto, in spazi diversi, in sicurezza ma in presenza affinché la socialità ritrovata aiutasse noi tutti a uscire dalla chiusura che spesso è diventata anche chiusura emotiva. Non a caso il titolo della manifestazione è il 'Castello dei 5 sensi', un piccolo inno al risveglio che auguro a tutti noi. Questo programma è un primo passo di un'Estate a Napoli che sveleremo di volta in volta e che sarà in più luoghi contemplando tutti i generi artistici e tutti i target di riferimento'' - dichiara l'assessore all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.

Partecipare agli spettacoli costerà dai 5 ai 20 euro.

Sarà necessario prenotarsi. Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno rispetto della normativa anti-covid.

IL PROGRAMMA (AGGIORNAMENTI SU COMUNE.NAPOLI.IT):

Giugno

domenica 20/6

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

I concerti dell'accademia

Il canto sublime. Viaggio intorno a Farinelli

Angela Luglio soprano, Marina Esposito Mezzosoprano

Ensemble barocco Accademia reale

Direttore Giovanni Borrelli

a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano

info: cell. 3384062898 mail: accademiareale@gmail.com

costo: € 15, ridotto € 10

martedì 22/6

dalle 9.30 ALLE 13.00

Laboratori per bambini

Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni

a cura di: Arteteca at work

NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail:

artetecaatwork@gmail.com

costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 19.00

Terrazza dei Cannoni

Napoletane. Canzoni, poesie, macchiette

Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione, Cinzia Carluccio

a cura di: Associazione Culturale Rama

info: Mariarosaria Carluccio cell. 3387222542 mail: marisacarluccio@libero.it

costo: € 10gio 24/06

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Magie al Castello

spettacolo di magie ed illusionismo

a cura di: Ring 108

info: mario rosario guarracino cell. 3316916005 mail: info@ring108.org

Costo: € 12, ridotto ad € 8 omaggio per persone con disagio

ore 20.00

Sala Italia

Musica da camera. Ensemble Cameristico Napoletano

a cura di Associazione Hygge

info: Fabiano Pappalardo cell. 3393528332 mail: fabianopappalardo@gmail.com

costo: €10 euro

venerdì 25/06

ore 19.00

Terrazza dei Cannoni

Napoletane. Canzoni, poesie, macchiette

Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione, Cinzia Carluccio

a cura di: Associazione Culturale Rama

info: Marisa Carluccio cell. 3387222542 mail: marisacarluccio@libero.it

costo: € 10

sabato 26/06

ore 20.00

Sala Italia

Gran varietàa cura di Associazione Primavera

info: Giovanni Panachia cell. 3933137982 mail: assoprimavera@libero.it

ingresso € 12

ore 20.00

Terrazza dei Cannoni

MagicaMente ....il mare

Il vecchio e il mare di H. Hemingway

con Paolo Cresta e Carlo Lomanto

a cura di: Teatro Il pozzo e il pendolo

info: Annamaria Russo tel 0815422088 – 3473607913 mail: , info@ilpozzoeilpendolo.it

costo: prevendita online su www.ilpozzoeilpendolo.it €16 intero – €12 ridotto

domenica 27/06

ore 20.00

Sala Italia

Gran varietà

a cura di Associazione primavera

info: Giovanni Panachia cell. 3933137982 mail: assoprimavera@libero.it

ingresso € 12

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

MagicaMente ....il mare

Tu, mio di E. De Luca

con Nico Ciliberti e Giacinto Piraccio

a cura di: Teatro Il Pozzo e il Pendolo

info: Annamaria Russo tel 0815422088 – 3473607913 mail:, info@ilpozzoeilpendolo.it

costo: prevendita online su www.ilpozzoeilpendolo.it €16 intero – €12 ridottomar 29/06

dalle 9.30 ALLE 13.00

Laboratori per bambini

Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni

a cura di: Arteteca at work

NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail:

artetecaatwork@gmail.com

costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00

Sala italia

‘E femmene nun se toccano

Musica, canto e teatro

a cura del M° Renato Di Meo

info: Renato Di Meo cell. 3337471730 – 3392849188 mail: info@agoraarte.it

Costo: € 10

mercoledì 30/06

ore 20.00

Terrazza dei Cannoni

Neapolitan love song

di Luca Sorrento

a cura di: P&partners

info: Salvatore Palantra tel. 3394747177 mail: lucasorrentofficial@gmail.com

Ingresso gratuito

Luglio

giovedì 1/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

I concerti dell'accademia

Luca Luciano in concert

Luca Luciano clarinetto, Ivano Leva pianoforte

a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano

info: cell. 3384062898 mail: accademiareale@gmail.com

costo: € 15, ridotto € 10

venerdì 2/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Aspettando Napoli in...varietà

a cura di: Aps insolitaguida Napoli e teatro lazzari felici

info: cell 3389652288 mail: info@lazzarifelici.it

costo: €12

sabato 03/07

ore 20.00

Terrazze dei Cannoni

‘E femmene nun se toccano

Musica, canto e teatro

a cura di Agorà Arte

info: Renato Di Meo cell. 3337471730 – 3392849188 mail: info@agoraarte.it

Costo: € 10ore 18.00 e ore 19.30

Sala Italia

Gazela, la zia akima e lo spirito della saggezza

Regia e coreografia Flavia Bucciero

Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini

a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor

info: 3293907309 movimentoinactor.promozione@gmail.com

Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 anni

domenica 04/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Enrico V | William Shakspeare

a cura di: Associazione il Demiurgo

info: Francesco Antonio Nappi cell. 3662080108 mail: info.demiurgo@gmail.com

Costo: €12

ore 18.00 e ore 19.30

Sala Italia

Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza

Regia e coreografia Flavia Bucciero

Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini

a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor

info: 3293907309 movimentoinactor.promozione@gmail.com

Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 annima 06/07

dalle 9.30 ALLE 13.00

Laboratori per bambini

Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni

a cura di: Arteteca at work

Nicoletta Sommella cell. 3396169889 – Federica della Monica cell. 3201922218 mail:

artetecaatwork@gmail.com

costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 19.00

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100

Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it

costo: €12

ore 20.00

Terrazza dei Cannoni

Nu'tracks Castel dell'Ovo

a cura di: Nu'tracks

info: Stefano Scopino cell. 3292752620 mail: info@nutracks.it

costo: €12me 07/07

ore 19.00

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100

Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it

costo: €12

giovedì 08/07

ore 19.0

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100

Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it

costo: €12

venerdì 09/07

ore 19.00

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it

costo: €12

ore 20.00

Terrazza dei Cannoni

Nu'tracks Castel dell'Ovo

a cura di: Nu'tracks

info: Stefano Scopino cell. 3292752620 mail: info@nutracks.it

costo: €12

sabato 10/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Lascia canta'

concerto di musica della nuova band dei Tara Verde

a cura di: Gruppo archeologico Kyme

info: Anna Abbate cell. 3343329500 mail: gakyme@libero.it

costo: € 15

ore 19.00

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100

Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12do 11/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

I concerti dell'accademia

Collo to Cello in ''Cello tribute''

Violencellisti: Francesco Scalzo e Raffaele Sorrentino

a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano

info: Francesco Scalzo cell. 3392869085 mail: scalzone@libero.it

costo: € 15, ridotto € 10

ore 19.00

ore 20.30

Sala Italia

Work

Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100

Testo e regia di Carlo Galati

Attrice Valentina Fusaro

a cura di: Scena mobile

info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it

costo: €12

martedì 13/07

dalle 9.30 ALLE 13.00

Laboratori per bambini

Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni

a cura di: Arteteca at work

Nicoletta Sommella cell. 3396169889 – Federica della Monica cell. 3201922218 mail:

artetecaatwork@gmail.com

costo: € 15 + € 5 quota associativaore 20.00

Sala Italia

Domani è un altro giorno

a cura di: Associazione Napoli Antica

info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com

costo: €10

mercoledì 14/07

ore 20.00

Sala Italia

Domani è un altro giorno

a cura di: Associazione Napoli antica

info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com

costo: €10

giovedì 15/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

I concerti dell'accademia

V'adoro pupille

Erin Wakerman soprano

Ensemble barocco Accademia reale

Direttore Giovanni Borrelli

a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano

info: Giovanni Borrelli cell. 33884062898 mail: accademiareale@gmail.com

costo: € 15, ridotto € 10ore 20.00

Sala Italia

Domani è un altro giorno

a cura di: Associazione Napoli antica

info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com

costo: €10

venerdì 16/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Lascia canta'

concerto di musica della nuova band dei Tara Verde

a cura di: Gruppo archeologico Kyme

info: Anna Abbate cell. 3343329500 mail: gakyme@libero.it

costo: € 15

ore 20.00

Sala Italia

Domani è un altro giorno

a cura di: Associazione Napoli antica

Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com

costo: € 10

sabato 17/07

ore 20.00

Sala Italia

Domani è un altro giorno

a cura di: Associazione Napoli antica

info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com

costo: €10do 18/07

ore 20.15

Terrazze dei cannoni

Cenerentola è nata a Napule

Voce Rosa Chiodo, musicisti Emidio Ausiello, Franco Poinzo, Lorenzo Maffia, Davide Frezza, Roberto De

Rosa, Direzione artistica Pippo Seno

a cura di: Dream group

info: Rosa Chiodo cell. 3470642800 mail: info@rosachiodo.it

costo: €15

ore 20.00

Sala Italia

Musica da camera con Triade

a cura di Associazione Hygge

info: Fabiano Pappalardo cell. 3393528332 mail: fabianopappalardo@gmail.com

costo: €10 euro

martedì 20/07

dalle 9.30 ALLE 13.00

Laboratori per bambini

Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni

a cura di: Arteteca at work

NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail:

artetecaatwork@gmail.com

costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00

Terrazza del Cannoni

Magie al castello

Spettacolo magiaspettacolo di magie ed illusionismo

a cura di: Ring 108

info: mario rosario guarracino CELL. 3316916005 mail: info@ring108.org

Costo: € 12, ridotto ad € 8 nelle fasce serali. Pomeriggio e mattina € 6 omaggio per persone con disagio

mercoledì 21/07

ore 20.00

Sala Italia

Danza e musica espressione dell'amore nel tempo

a cura di: Associazione passi & note

Musica del reportorio classico napoletano con balli rinascimentali

info: 3755552696 mail: brunodimartino@libero.it

ingresso gratuito

venerdì 23/07

ore 20.30

Sala Italia

Antonio e Michele e Simone Schettino recital

A cura di: Farsalia srl

info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com

Costo: € 15

sabato 24/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Coriolano William Shakespeare

a cura di: Feir eventi

info: Daniele Acerra cell. 3297970065 mail: info.feir@gmail.com

Costo: € 10ore 20.30

Sala Italia

Antonio e Michele e Simone Schettino recital

A cura di: Farsalia srl

info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com

Costo: € 15

domenica 25/07

ore 20.00

Terrazza dei Cannoni

Napoles...Mi vida

a cura di: Associazione Adel

info: Alessia Moio cell. 3333497857 mail: alessiamoio83@gmail.com

Costo: € 15

ore 20.30

Sala Italia

Antonio e Michele e Simone Schettino recital

A cura di: Farsalia srl

info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com

Costo: € 15

mercoledì 28/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

La Divina Commedia in volgare... ma non troppo

performance lettura recitata della Divina Commedia

a cura di Associazione eventi 2000

info: Maurizio Merolla cell. 330341009 – 3334302296 mail: eventi2000@libero.it Costo: € 15 gio 29/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

A spasso col cantastorie

performance lettura divina commedia

a cura di: Associazione eventi 2000

info: Maurizio Merolla cell. 330341009 – 3334302296 mail: eventi2000@libero.it

Costo: € 15

venerdì 30/07

ore 20.00

Terrazze dei Cannoni

Aspettando napoli in..CANTATA

a cura di: Aps insolitaguida napoli e teatro lazzari felici

info: cell 3389652288 mail: info@lazzarifelici.it

costo: €12

sabato 31/07

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Festival della resistenza civile

a cura di: Resistenza Civile

info: Paolo de Martino cell. 3384395705 mail: info@resistenzacivile.it

ingresso libero

Sala Italia

Canta napoli.....Napoli a spasso

a cura di: Canta Napoli

Michele Sepalone 3388505556 mail: info@mickysepalone.com

costo: 10 eur

