Estate a Corte, a Foqus torna il grande cinema italiano e internazionale

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma a partire da giovedì 27 giugno per “Estate a Corte”. Torna la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli da Pietro Pizzimento, in collaborazione con Casa Zen, la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Il Cortile dell'Arte dell'ex monastero dei Quartieri Spagnoli, che da dieci anni è stato oggetto dei progetti di rigenerazione urbana guidati dalla Fondazione di Rachele Furfaro e Renato Quaglia, continua a essere l’arena cinematografica nel centro città. Dopo il Festival di Cinema spagnolo e latinoamericano, il cortile si trasforma nella grande arena cinematografica dove verranno proiettati i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Ogni sera d'estate, il pubblico potrà godere di grandi successi sia di pubblico che di critica, oltre a scoprire i lavori di giovani talenti e incontrare dal vivo alcuni dei protagonisti del cinema contemporaneo.

Oltre 50 pellicole organizzate in sezioni

Oltre cinquanta le pellicole in programma, organizzate in sezioni: “Così Lontano, Così Vicino” proporrà una panoramica sulle cinematografie di culture lontane, con film girati in Norvegia, Finlandia, Svezia, Messico, Giappone, Taiwan, Bhutan, Estonia, Islanda. Poi c’è la sezione focus “Francia oggi” con le opere diMathieu Kassovitz, Michel Gondry, Robert Guédiguian, Cedric Kahn, Nathan Ambrosioni, Denis Imbert, Jean-Baptiste Durand, Tran Anh Hung, Cristophe Honoré, Olivier Nakache, Justine Triet.

La sezione “Uno sguardo sul mondo del documentario”, vera novità da questa edizione e cuore della rassegna presenta un considerevole numero di documentari girati, tra gli altri, da Daniele Vicari, Francesco Lettieri, Nicolas Philibert, Malik Bendjelloul, Wim Wenders, Anna Hints, Pablo D’Ambrosi, Giulia Innocenzi, Nino Tropiano.

La sezione “Campania e Dintorni” presenterà le migliori produzioni dell’industria cinematografica partenopea e regionale sostenuti dalla FCRC. In cartellone, opere di registi che da tempo o in esordio stanno segnando lo stile e il successo del nuovo cinema campano: Marco D’Amore, Fabio Massa, Lorenzo Cammisa e Alessandra Cutolo.

Grande spazio al cinema d’autore italiano contemporaneo con la sezione “È Cinema d’Autore Italiano”, con la proiezione degli ultimi film di Alice Rohrwacher, Emma Dante, Michele Riondino, Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì, Matteo Garrone, Edoardo De Angelis, Luca Guadagnino, Piero Messina, Vito Zagarrio, Daniele Luchetti, Roberto Minervini, Pietro Castellitto, Saverio Costanzo, Giorgio Diritti, Vittorio Moroni, Margherita Vicario.

“Family life”, infine, è la sezione destinata a coinvolgere un pubblico generico con opere firmate da Yorgos Lanthimos, AkiKaurismäki, Woody Allen, Ken Loach, Hayao Miyazaki, Denis Villeneuve, Alexander Payne, Alex Garland, Ilker Çatak, Todd Haynes, Celine Song, Thea Sharrock, Christian Petzold, Andrew Haigh. Film che hanno convinto critica e botteghino, vincitori dei principali premi internazionali, dagli Oscar ai Golden Globe, ai British Academy of Film and Television Arts (Bafta).

La novità dell'edizione 2024: incontri preserali tra studenti e autori

Ma la vera novità dell’edizione 2024 è rappresentata dall’appuntamento preserale, che vedrà coinvolti nuovi autori insieme agli studenti delle due principali istituzioni universitarie che formano i cineasti di domani: Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e Master in Cinema e TV dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Prima del lungometraggio delle ore 21, verranno proiettati, all’interno della Sala Caratteri, lavori audiovisivi brevi realizzati da troupe interamente composte da allievi ed ex allievi dei due istituti formativi. Un’opportunità unica e un’eccezionale vetrina per far conoscere al grande pubblico delle opere prime, realizzate da giovani registi. Il filo rosso della programmazione sarà costruire come sempre un’offerta differenziata per i diversi pubblici e di ricercare una proposta multidisciplinare che si caratterizzi per un dialogo tra cinema, musica e teatro

Dopo il successo di critica e pubblico della passate edizioni, che hanno segnato un momento di rinascita in primis per il quartiere e poi per la città di Napoli, la Fondazione Foqus ha deciso di rinnovare l’appuntamento estivo con il cinema. Obiettivo prioritario accanto alla vetrina del “Cinema Italiano” con proiezioni ed incontri con i suoi protagonisti è di dare voce e sostegno anche alle realtà territoriali nell’ottica di un maggiore coinvolgimento della comunità locale.

“Abbiamo costruito un programma per appassionati di cinema, per giovani, per famiglie – come spiega il curatore artistico Pietro Pizzimento – per creare intorno al grande schermo occasioni di socialità e momenti di riflessione, arricchiti dalla partecipazione di molti protagonisti delle pellicole proiettate, pronti a dialogare e a confrontarsi con il pubblico di Foqus. In particolare, intendiamo accendere un faro potente sia sul mondo del cinema documentaristico che sulla cinematografia campana, parte centrale dell’intero programma, che è accompagnato da incontri ravvicinati, in un’atmosfera informale, tra autori, produttori, attori, amanti della Settima arte, professionisti della filiera cinematografica, esperti del comparto e operatori culturali”.

Il 17 luglio è previsto l’incontro con il regista campano Edoardo De Angelis con il suo “Comandante” presentato lo scorso anno in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e plurinominato quest’anno ai David di Donatello. Programmati anche gli incontri con Fabio Massa e il cast del suo film “Global Harmony” premiato in tanti festival in giro per il mondo, con Lorenzo Cammisa con il suo “Trentatré” e con Alessandra Cutolo, regista del film documentaristico “Mamma Mercy”.

In collaborazione con il gruppo campano del SNCCI – Sindacato nazionale critici cinematografici si terranno i “dialoghi” tra il pubblico e i critici cinematografici campani su quattro film in cartellone: ”Fela il mio dio vivente” di Daniele Vicari, “L’invenzione della neve” di Vittorio Moroni, “Il male non esiste” di Ryûsuke Hamaguchi, “Anselm” di Wim Wenders.

Prosegue anche per questa edizione la collaborazione di Foqus con la società Casa Zen, start-up di giovani professionisti, laureati alla Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, invitati dalla Fondazione ad eleggere l’ex monastero dei Quartieri Spagnoli come proprio laboratorio di produzione e organizzazione. Casa Zen si occuperà di tutte le fasi dell’organizzazione della programmazione estiva di Foqus, dalla sigla della rassegna alla presentazione dei film, ai servizi cinematografici.

INFO E COSTI

Avendo la Fondazione Foqus aderito alla promozione del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”, si potrà accedere alla proiezione dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,5 euro. Gli altri ingressi costeranno, invece, 5 euro.

Il calendario completo della rassegna è disponibile sul sito www.foqusnapoli.it.

Il programma fino al 31 luglio

GIUGNO

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 27 giugno – LA CHIMERA (Italia, 2023, 134’) di Alice Rohrwacher con Josh O'Connor (nomination David di Donatello 2024), Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher (nomination David di Donatello 2024), Isabella Rossellini (nomination David di Donatello 2024), Lou Roy-Lecollinet. 11 nomination David di Donatello 2024 (film, regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia), 1 European Film Award 2023, 2 nomination European Film Awards 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 28 giugno – PALAZZINA LAF (Italia, 2023, 99’) di Michele Riondino con Michele Riondino (David di Donatello 2024), Elio Germano (David di Donatello 2024), Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D'Addario, Michele Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, Pierfrancesco Nacca, Paolo Pierobon. 3 David di Donatello 2024, 5 nomination David di Donatello 2024 (regista esordiente, sceneggiatura). Drammatico

per il ciclo Family Life

Sabato 29 giugno – FOGLIE AL VENTO - Kuolleet Lehdet (Finlandia, 2023, 81’) di Aki Kaurismäki con Alma Pöysti (nomination Golden Globe 2024), Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Martti Suosalo, Alina Tomnikov, Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Maria Heiskanen, Matti Onnismaa, Eero Ritala. Premio della giuria al 76° Festival di Cannes (2023), 2 nomination Golden Globe 2024 (film straniero), 5 nomination European Film Awards 2023 (film, regia, sceneggiatura), nomination David di Donatello 2024, nomination premio César 2024. Commedia

per il ciclo Family Life

Domenica 30 giugno – CIVIL WAR (UK/USA, 2024, 109’) di Alex Garland con Nick Offerman, Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jefferson White, Nelson Lee, Evan Lai, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Sonoya Mizuno, Karl Glusman. Azione, Drammatico

LUGLIO

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 1 luglio – SICK OF MYSELF – Syk Pike (Norvegia, 2022, 97’) di Kristoffer Borgli con Eirik Sæther, Kristine Kujath Thorp, Fanny Vaager, Sarah Francesca Brænne, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, Steinar Klouman Hallert, Ingrid Vollan, Andrea Bræin Hovig, Henrik Mestad, Anders Danielsen Lie, Frida Natland, Guri Hagen Glans. Commedia - V.M. 14

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario - Off

Martedì 2 luglio – FELA – IL MIO DIO VIVENTE (Italia, 2023, 90’) di Daniele Vicari. Nomination ai David di Donatello 2024. Documentario

A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico

Precede la proiezione alle 20.00 : presentazione del libro del giornalista Rai Enzo Nucci presenta "Africa contesa" (Infinito edizioni). Dialoga con l'autore, Fatou Diako, presidente della consulta del Comune di Napoli e di Articolo21 Campania

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 3 luglio – IL LIBRO DELLE SOLUZIONI – Le livre des solutions (Francia, 2023, 102’) di Michel Gondry con Pierre Niney, Blanche Gardin, Frankie Wallach, Camille Rutherford, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz, Dominique Valadié, Mourad Boudaoud, Alex Martin, Lucas Noël, Sting, Sacha Bourdo, Christian Prat. Commedia

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 4 luglio – FELICITÀ (Italia, 2023, 104’) di Micaela Ramazzotti con Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti (nomination David di Donatello 2024), Beatrice Vendramin, Marco Cocci, Massimiliano Franciosa, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi. Premio del pubblico nella sezione Orizzonti della 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023), 2 nomination David di Donatello 2024 (regista esordiente). Drammatico

Venerdì 5 luglio – RIPOSO

per il ciclo Family Life

Sabato 6 luglio – LA SALA PROFESSORI - Das Lehrerzimmer (Germania, 2023, 98’) di Ilker Çatak con Leonie Benesch (nomination European Film Award 2023), Leonard Stettnisch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak, Anne-Kathrin Gummich, Eva Löbau, Kathrin Wehlisch, Sarah Bauerett, Katinka Auberger, Katharina M. Schubert, Özgür Karadeniz. Nomination Oscar 2024, 2 nomination European Film Awards 2023 (sceneggiatura), nomination Premio Goya 2024 (film europeo). Drammatico

per il ciclo Family Life

Domenica 7 luglio – UN ALTRO FERRAGOSTO (Italia, 2024, 115’) di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Raffaele Vannoli, Lorenzo Fantastichini, Claudia Della Seta, Silvio Vannucci. Commedia

Lunedì 8 luglio – L’INVENZIONE DELLA NEVE (Italia, 2023, 117’) di Vittorio Moroni con Elena Gigliotti, Alessandro Averone, Anna Ferruzzo, Anna Bellato, Eleonora De Luca, Carola Stagnaro, Marta Caracciolo. Drammatico

A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Ignazio Senatore, fiduciario del gruppo campano del SNCCI

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario - Off

Martedì 9 luglio – SULL’ADAMANT – Dove l’impossibile diventa possibile - Sur l'Adamant (Francia/Giappone, 2023, 109’) di Nicolas Philibert con Linda De Zitter, Nicolas Philibert. Orso d’Oro al Film Festival di Berlino 2023, nomination European Film Award 2023 (documentario – prix art), 1 nomination Premi César 2024, 1 nomination Lumiere Awards 2024. Documentario

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 10 luglio – RICOMINCIO DA ME – Toni (Francia, 2023, 96’) di Nathan Ambrosioni con Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria, Louise Labeque, Oscar Pauleau, Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet, Guillaume Gouix, Florence Muller, Saadia Bentaïeb, Benoît Giros, Cyrille De Gonzalgue. Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 11 luglio – TRENTATRÉ (Italia, 2024, 121’) di Lorenzo Cammisa con Gina Amarante, Dario Biancone, Lorenzo Cammisa, Miriam Candurro, Giuseppe De Rosa, Lello Ferrante, Luciano Giugliano, Ayoub Halloumi, Marco Gremito, Adele Pandolfi, Gianni Parisi, Gigi Savoia, Laura Tresa, Rosario Verde. Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Lorenzo Cammisa e parte del cast del film

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 12 luglio - MISERICORDIA (Italia, 2023, 95’) di Emma Dante con Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio, Milena Catalano, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola. 1 nomination David di Donatello 2024 (sceneggiatura non originale). Drammatico

per il ciclo Family Life

Sabato 13 luglio - UN COLPO DI FORTUNA - Coup de Chance (Francia/Gran Bretagna, 2023, 96’) di Woody Allen con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Sara Martins, Elsa Zylberstein, Yannick Choirat, Grégory Gadebois, William Nadylam, Guillaume De Tonquedec, Arnaud Viard, Jeanne Bournaud. Drammatico



per il ciclo Family Life

Domenica 14 luglio – THE OLD OAK (Francia, 2023, 113’) di Ken Loach con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait, Jordan Louis, Andy Dawson, Debbie Honeywood, Reuben Bainbridge, Joe Armstrong, Rob Kirtley. 1 nomination Premi BAFTA 2024 (film britannico), 1 nomination Lumiere Awards 2024. Drammatico

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 15 luglio – MEMORY (Messico/USA, 2023, 100’) di Michel Franco con Jessica Chastain, Peter Sarsgaard (Coppa Volpi 2023), Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles, Blake Baumgartner, Rand Faris, Davis Duffield, Elizabeth Loyacano. Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile alla 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023), Drammatico

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario - Off

Martedì 16 luglio – SUGAR MAN - Searching for Sugar Man (Svezia/Gran Bretagna/Finlandia, 2012/2023, 86’) di Malik Bendjelloul con Stephen 'Sugar' Segerman, Dennis Coffey, Mike Theodore, Dan Dimaggio, Jerome Ferretti, Steve Rowland, Willem Möller, Craig Bartholomew Strydom, Ilse Assmann, Steve M. Harris, Robbie Mann, Clarence Avant, Eva Rodriguez. Oscar 2013, nomination Premio BAFTA 2013. Documentario, Biografico, Musicale

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Mercoledì 17 luglio – COMANDANTE (Italia, 2023, 120’) di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino (nomination David di Donatello 2024), Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Silvia D'Amico, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Pietro Angelini, Johannes Wirix, Lucas Tavernier, Mario Russo, Giustiniano Alpi, Giorgio Cantarini. In concorso alla 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023), 10 nomination David di Donatello 2024 (fotografia, produzione). Drammatico

Interverrà durante la serata il regista Edoardo De Angelis

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 18 luglio – GLOBAL HARMONY (Italia, 2024, 95’) di Fabio Massa con Morgan David Jones, Rasha Bilal, Randall Paul, Fabio Massa, Denny Mendez, Enrico Lo Verso, Cristina Donadio, Sergio Múñiz, Tomas Arana, Faty Ba, Taylor Thomas, Jonathan Hamrick, Morena Raffaelli, Nicola Acunzo, Tony Campanozzi, Pietro De Silva, Naya Manson, Yuliya Mayarchuk. Thriller/Drammatico

Interverrà durante la serata il regista Fabio Massa e parte del cast del film

Venerdì 19 luglio – RIPOSO

per il ciclo Family Life

Sabato 20 luglio – IO CAPITANO (Italia/Belgio, 2023, 121’) di Matteo Garrone con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Joseph Beddelem, Bamar Kane, Henri Didier Njikam. Nomination Oscar 2024, 7 David di Donatello 2024 (film, regia, montaggio, fotografia), 15 nomination David di Donatello 2024 (sceneggiatura), Leone d’Argento per la miglior regia e Premio Marcello Mastroianni a Seydou Sarr alla 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023), nomination Golden Globe 2024, 2 nomination European Film Awards 2023 (film regia). Drammatico

per il ciclo Family Life

Domenica 21 luglio – IL RAGAZZO E L’AIRONE - How Do You Live? (Giappone, 2023, 124’) di Hayao Miyazaki con (voci di) Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura, Shôhei Hino, Jun Kunimura, Kaoru Kobayashi, Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Shinobu Ohtake. Oscar 2024, 1 Golden Globe 2024 (animazione), 2 nomination Golden Globe 2024, Premio BAFTA 2024. Animazione

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 22 luglio – IL MALE NON ESISTE - Evil Does Not Exist (Giappone, 2023, 106’) di Ryûsuke Hamaguchi

con Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hiroyuki Miura, Taijirô Tamura. Leone d’Oro alla 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023). Drammatico

A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario - Off

Martedì 23 luglio – ANSELM (Germania, 2023, 93’) di Wim Wenders con Anselm Kiefer. Documentario

A seguire la proiezione: il critico dialoga con il pubblico – Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 24 luglio – L’ODIO - La haine (Francia, 1995, 95’) di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Abdel Ahmed Ghili, Karim Belkhadra, Edouard Montoute, François Levantal, Vincent Lindon, Benoît Magimel, Philippe Nahon, Karin Viard. Premio per la miglior regia al 48° Festival di Cannes (1995). Drammatico

A seguire: proiezione a sorpresa di un cortometraggio vincitore di Oscar.

Precede la proiezione alle 20.00 : presentazione del libro del saggista Rosario Gallone che presenta " Storia del black cinema. Dalle origini a oggi" (Martin Eden edizioni). Dialoga con l'autore, il critico e saggista Alberto Castellano

per il ciclo Francia Oggi

Giovedì 25 luglio – ANATOMIA DI UNA CADUTA - Anatomie d'une chute (Francia, 2023, 150’) di Justine Triet con Sandra Hüller (nomination Oscar 2024, nomination Golden Globe 2024, Premio César 2024), Swann Arlaud (Premio César 2024), Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth, Saadia Bentaïeb. 1 Oscar 2024 (sceneggiatura), 4 nomination Oscar 2024 (film, regia), Palma d’Oro al 76° Festival di Cannes (2023), 2 Golden Globe 2024 (film straniero, sceneggiatura), 4 nomination Golden Globe 2024 (film drammatico), David di Donatello 2024, 1 Premio BAFTA 2024 (sceneggiatura originale), 7 nomination Premi BAFTA (film, film straniero, regia, sceneggiatura originale, montaggio), 5 European Film Awards (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 5 Premi César 2024 (film, regia, sceneggiatura originale). Drammatico

per il ciclo Family Life

Venerdì 26 luglio – DUNE – Parte 2 (USA/Canada, 2024, 166’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Azione, Avventura, Drammatico

per il ciclo Family Life

Sabato 27 luglio – DUNE – Parte 2 (USA/Canada, 2024, 166’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Azione, Avventura, Drammatico

per il ciclo Family Life

Domenica 28 luglio – POVERE CREATURE! - Poor Things (USA, 2023, 141’) di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (Oscar 2024, Golden Globe 2024, Premio BAFTA 2024), Mark Ruffalo (nomination Oscar 2024, nomination Golden Globe 2024), Willem Dafoe (nomination Golden Globe 2024), Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Margaret Qualley, Charlie Hiscock, Damien Bonnard. Leone d’Oro alla 80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2023), 4 Oscar 2024, 10 nomination Oscar 2024 (film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia), 2 Golden Globe 2024 (film brillante), 6 nomination Golden Globe (regia, sceneggiatura), 5 premi BAFTA 2024, 11 nomination premi BAFTA 2024 (film, film britannico, regia, sceneggiatura non originale, montaggio, fotografia). Commedia, Drammatico - V.M. 14 anni

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 29 luglio – C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN - The Monk and the Gun (Taiwan/Francia/USA/Hong Kong/Bhutan, 2023, 107’) di Pawo Choyning Dorji con Tandin Wangchuk, Kelsang Choejey, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa, Tandin Sonam, Harry Einhorn, Choeying Jatsho, Tandin Phubz. Premio speciale della giuria alla Festa del Cinema di Roma 2023. Drammatico, Commedia

per il ciclo Uno Sguardo sul Mondo del Documentario - Off

Martedì 30 luglio – SMOKE SAUNA – I segreti della sorellanza - Smoke Sauna Sisterhood (Estonia/Francia/Islanda, 2023, 89’) di Anna Hints. Miglior documentario straniero al Sundance Film Festival 2023, 1 European Film Award 2023 (Documentario – Prix Art). Documentario

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 31 luglio – E LA FESTA CONTINUA - Et la Fete Continue! (Francia/Italia, 2023, 106’) di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Alice Da Luz, Sophie Payan, Pauline Caupenne. Drammatico

Servizi e Accesso per disabili

Bar e Ristorante

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter