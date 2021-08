Cinema e teatro a Estate a Corte 2021: ecco “La vita nuda” e “Il lucernaio”

Contaminazioni di linguaggi, sperimentazione tra teatro e cinema in programma per la rassegna Estate a Corte da Foqus ai Quartieri Spagnoli dove verranno proiettate le opere “La vita nuda” di Alfonso Postiglione (1 settembre) e “Il lucernaio” di Francesco Saponaro (2 settembre), famosi registi teatrali che si mettono in gioco in un qualcosa di nuovo di cui il pubblico sarà giudice finale.

“La vita nuda” è scritto dallo stesso regista Alfonso Postiglione, insieme ad Antonio Marfella e Dario Postiglione, ispirandosi ad alcune “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello, prodotto dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale in collaborazione con Mad Entertainment. Protagonisti Chiara Baffi, Marta Cortellazzo Wiel, Giandomenico Cupaiuolo, Gennaro Di Biase, Fabiana Fazio, Flavio Francucci, Lorenzo Parrotto. Il regista e parte del cast saranno presenti alla proiezione.

“Il lucernaio” trae spunto dalla morte sul lavoro di Salvatore, garzone di bar che nel luglio 2018, per arrotondare, accettò un lavoro extra a nero precipitando dal quarto piano e morendo. Nel cast i giovani interpreti Riccardo Marotta, Luigi Bignone, Ianua Coeli Linhart, Francesca Borriero, Nicola Conforto e Ivan Iuliucci. Interverranno durante la serata il regista Francesco Saponaro, lo sceneggiatore Massimiliano Virgilio e il cast.

In programmazione questa settimana nella Corte dell’Arte anche “Il Caso Braibanti” di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese (presenti in sala il 3 settembre), vincitore del Nastro d’Argento 2021 come Miglior Docufiction, e “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice (che interverrà il 4 settembre), regista formatosi nel Centro Culturale Giovanile al Vomero dove mosse i primi passi anche Paolo Sorrentino. Ultimo appuntamento con la rassegna il 5 settembre con la proiezione di “Santa Maradona” in omaggio a Libero De Rienzo. Per quest’ultimo evento l’ingresso è al prezzo simbolico di 2 euro.

INFORMAZIONI:

Foqus, via Portacarrese a Montecalvario, 69

Apertura ore 20

Inizio proiezioni ore 21

Ingresso: € 5

Biglietto on-line su Azzurroservice

