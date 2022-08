Estate a Corte, cinema all'aperto nei Quartieri Spagnoli: i film in programma a Ferragosto

I prossimi appuntamenti di Estate a Corte, la rassegna organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, sono i seguenti:

Sabato 13 agosto – SPENCER (UK/Germania/USA/Cile, 2021, 117’) di Pablo Larraín con Kristen Stewart (nomination Oscar 2022, nomination Golden Globe 2022), Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing, Sean Harris, Stella Gonet, Richard Sammel, Sally Hawkins. 1 nomination Oscar 2022, 1 nomination Golden Globe 2022.

Domenica 14 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar con Rossy De Palma, Penélope Cruz (nomination Oscar 2022), Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano, Ainhoa Santamaría, Pedro Casablanc. Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Penélope Cruz alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), 2 nomination Oscar 2022, 2 nomination Golden Globe 2022, nomination Premio BAFTA 2022, nomination Premio César 2022.

Martedì 16 agosto – FRANCE (Francia/Germania/Italia/Belgio, 2021, 133’) di Bruno Dumont con Léa Seydoux (nomination César 2022), Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane Köhler, Gaëtan Amiel, Jawad Zemmar, Marc Bettinelli. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 1 nomination Premio César 2022.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Il calendario delle proiezioni è disponibile sul sito www.foqusnapoli.it

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

Acquista il biglietto on-line: GO2

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Quore - Servizi e accesso per disabili - Parcheggio interno gratuito per bike e scooter