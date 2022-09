Estate a Corte, cinema all'aperto ai Quartieri Spagnoli: i film in programma fino al 7 settembre

Estate a Corte 2022, l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, propone la seguente programmazione per il 5, 6 e 7 settembre:

Lunedì 5 settembre – IL DISCORSO PERFETTO (Le discours) (Francia/Belgio, 2020, 87’) di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne. Presentato online al Festival di Cannes 2020, selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2020.

Martedì 6 settembre – IL COLLEZIONISTA DI CARTE (The card counter) (USA/UK/Cina/Svezia, 2021, 112’) di Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina Baker, Marlon Hayes, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset. In concorso alla 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2021), Nomination National Board 2022.

Mercoledì 7 settembre – È ANDATO TUTTO BENE (Tout s'est bien passé) (Francia/Belgio, 2021, 113’) di François Ozon con Sophie Marceau (nomination Lumiere Awards 2022), André Dussollier (nomination Lumiere Awards 2022), Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca, Hanna Schygulla, Grégory Gadebois, Jacques Nolot. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 2 nomination Lumiere Awards.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Apertura ore 20:00 - Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

Possibilità di acquistare il biglietto on-line su GO2