Estate a Corte, cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli: i film in programma fino al 17 agosto

Prosegue “Estate a Corte 2023”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e CasaZen, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

I prossimi film in programma:

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 12 agosto – STRANIZZA D'AMURI (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato, Antonio De Matteo, Enrico Roccaforte, Sebastiano Tinè, Giuditta Vasile. 1 Nastro d’Argento 2023 (regista esordiente), 2 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 13 agosto – IL RITORNO DI CASANOVA (Italia, 2023, 95’) di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio (nomination Nastri d’Argento 2023), Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini, Bianca Panconi, Antonio Catania, Yoon C. Joyce, Riccardo Gamba. 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (film, fotografia). Drammatico

per il ciclo Francia oggi

Lunedì 14 agosto – LA NOTTE DEL 12 - La nuit du 12 (Francia, 2022, 114’) di Dominik Moll con Bastien Bouillon (Premio César 2023), Bouli Lanners (Premio César 2023), Anouk Grinberg, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Mouna Soualem, Lula Cotton-Frapier, Pauline Serieys, Sylvain Baumann. 6 Premi César 2023 (film francese, regia, sceneggiatura non originale), 10 nomination Premi César 2023 (fotografia, montaggio), 2 Lumiere Award 2023 (film, sceneggiatura), 6 nomination Lumiere Award 2023 (regia, fotografia). Thriller

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Anteprima nazionale

Martedì 15 agosto – UNA COMMEDIA PERICOLOSA (Italia, 2023, 101’) di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Leandro Amato, Grazia Schiavo, Fortunato Cerlino, Giuseppe Lo Piccolo, Emanuela Ionica, Monica Vallerini. Commedia

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Mercoledì 16 agosto – NINJABABY (Norvegia, 2021, 103’) di Yngvild Sve Flikke con Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson, Silya Nymoen, Herman Tømmeraas, Mathias Kolstad Eriksen, Anita Gulliksen, Frida Øystese Haave. 1 nomination European Film Awards 2021 (film commedia). Commedia. V.M. 14 anni

per il ciclo Cinema Europeo oggi

Giovedì 17 agosto – FAIRYTALE - UNA FIABA - Skazka (Belgio/Russia, 2022, 78’) di Aleksandr Sokurov con voci di Fabio Mastrangelo, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Vakhtang Kuchava, Alexander Sagabashi, Pascal Slivansky. Fantastico

INFO:

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 3,50 serate cinema italiano ed europeo

Ingresso € 5,00 altre serate, se non diversamente indicato

Acquista il biglietto on-line: Azzurroservice

Servizi:

accesso per disabili, parcheggio interno gratuito per bike e scooter, bar.