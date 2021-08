Estate a corte, anteprima del film “Boys” col regista in sala

Verrà proiettato in anteprima, martedì 24 agosto nella rassegna Estate a Corte da Foqus ai Quartieri Spagnoli, il film “Boys” di Davide Ferrario, con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso.

La commedia racconta la storia di quattro sessantenni come tanti, gli amici Carlo, Joe, Giacomo e Bobo che vivono nel ricordo di una giovinezza dal sapore rock. Insieme formavano infatti The Boys, un gruppo di successo negli anni settanta. Pur non essendosi mai sciolti, e continuando anzi a suonare insieme ogni settimana all'insegna della nostalgia vintage, i quattro si sono abituati a vite più tradizionali, chi notaio chi ristoratore, chi con figli, matrimoni o amori perduti, senza contare i problemi di salute. Ora però si presenta un'opportunità di tornare sulla cresta dell'onda grazie a una proposta di cover di un giovane rapper che brilla sui social network. Oltre che dei quattro membri serve però il consenso di Anita, vecchia vocalist del gruppo di cui poi si erano perse le tracce, e la banda si rimette quindi "on the road" per andare a cercarla.

La proiezione sarà anticipata dall’intervento del regista Davide Ferrario.

In programmazione questa settimana anche “Atlas” di Niccolò Castelli con Matilda De Angelis (25 agosto), “Osannaples” di M. Deborah Farina con Lino Vairetti e gli Osanna che interverranno durante la serata (26 agosto), “Cosa Sarà” di Francesco Bruni presente in sala (27 agosto), “Genitori vs Influencer” di Michela Andreozzi che introdurrà la proiezione (28 agosto), “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio, in concorso nella sezione Golden Eye del 74° Festival di Cannes (29 agosto).

INFORMAZIONI:

Foqus, via Portacarrese a Montecalvario, 69

Apertura ore 20

Inizio proiezioni ore 21

Ingresso: € 5

Biglietto on-line su Azzurroservice



