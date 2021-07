Estate a Corte 2021: 45 serate di cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Torna “Estate a Corte”, la rassegna ospitata nella Corte dell’Arte di Foqus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69) che si svolgerà in 45 serate dal 13 luglio al 5 settembre, tra proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con Bronx Film.

Dopo il successo di critica e pubblico della scorsa edizione, che ha segnato un momento di rinascita in primis per il quartiere e poi per la città, la Fondazione Foqus ha deciso di rinnovare l’appuntamento estivo con il cinema con un programma studiato per offrire allo spettatore la possibilità di cimentarsi con i vari linguaggi a disposizione dei registi dalla fiction, al documentario, fino alla sperimentazione.

Si parte con “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, trasposizione cinematografica dell'omonima pièce teatrale della stessa regista, presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e vincitore di 4 Nastri d’Argento tra cui miglior film e miglior regia.

Cuore della rassegna sarà l’ampio spazio dedicato al cinema campano. Tutte le opere presentate saranno accompagnate dagli autori che incontreranno il pubblico che avrà modo così di conoscere le maggiori realtà produttive del territorio.

Affondano le radici nella cronaca attuale i film “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico (14 luglio), “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini alla presenza del regista, della protagonista Pina Turco e del produttore Davide Azzolini (21 Luglio), e “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sanninno che introdurrà la pellicola con la produttrice Antonella Di Nocera (22 luglio).

Verranno proposti successi internazionali vincitori agli Oscar come “The father” di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Miglior Attore Protagonista (17 luglio), “Nomadland” di Chloé Zhao, Miglior Film (18 luglio) e“Minari” di Lee Isaac Chung con Yoon Yeo-jeong, migliore attrice non protagonista (19 luglio).

In programma anche i documentari “Agalma, vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli” di Doriana Monaco presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e “L'Armee Rouge” di Luca Ciriello che racconta la storia dell’ivoriano Birco Clinton che sogna di diventare una stella della musica, entrambi prodotti da Antonella Di Nocera (20 luglio).

Ultimo incontro di luglio, sabato 31 con “La villa” di Claudia Brignone sul grande parco pubblico di Scampia. Interverranno con l’autrice anche l’architetto Gilda Berruti, il docente e vicepresidente Associazione Quartieri Spagnoli Giovanni Laino, il regista Leonardo Di Costanzo, la presidente di Foqus Rachaele Furfaro.



“FOQUS e i Quartieri Spagnoli ripropongono alla città un programma estivo di cinema e spettacolo di qualità, nella nuova Corte dell’Arte nei Quartieri, per apprezzare anche il meglio della produzione cinematografica napoletana, spagnola e internazionale. I Quartieri Spagnoli si offrono come nuovo approdo culturale alle serate estive napoletane”, ha dichiarato Rachele Furfaro.



“Estate a Corte è un viaggio nella settima arte, alla scoperta dei maggiori successi e delle perle rare della breve, ma intensa stagione post covid, ma soprattutto una vetrina per il cinema campano sempre più alla ribalta nazionale e internazionale. Le serate presso la Corte dell’Arte saranno sia una piacevole distrazione che un momento di approfondimento grazie ai numerosi incontri con i protagonisti della magia del cinema”, così Giuseppe Colella.



La piazza polifunzionale dedicata all’arte e alla cultura dei Quartieri Spagnoli, realizzata anche grazie anche al sostegno di Invitalia nell’ambito del programma “Cultura Crea”, ospiterà anche presentazioni di libri e convegni tra agosto e settembre al fine di offrire un viaggio completo nella settima arte (per info eventi@foqusnapoli.it).

PROGRAMMA:

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

Martedi 13 luglio – LE SORELLE MACALUSO (Italia, 2020, 94’) di Emma Dante con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro. 6 Nomination David di Donatello 2021 (Film, regia), 7 Nomination Nastri d’Argento 2021 (Film, regia, sceneggiatura).

Il film sarà preceduto da un video messaggio della regista Emma Dante

Mercoledi 14 luglio - GELSOMINA VERDE (Italia, 2019/2021, 78’) di Massimiliano Pacifico con Pietro Casella, Giuseppe D'Ambrosio, Davide Iodice, Margherita Laterza, Maddalena Stornaiuolo - Documentario

Interverranno durante la serata il regista Massimiliano Pacifico, gli interpreti Davide Iodice, Maddalena Stornaiuolo, Margherita La Terza, Giuseppe d’Ambrosio, Francesco Verde fratello di Gelsomina, Ivo Poggiani Presidente III Municipalità e Egidio Giordano - Insurgencia

Sabato 17 luglio – THE FATHER – Nulla è come sembra (The father) (USA, 2020, 97’) di Florian Zeller con Anthony Hopkins (Oscar 2021, Bafta 2021, Nomination Golden Globe 2021), Olivia Colman (Nomination Golden Globe 2021), Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Mark Gatiss, Evie Wray. 2 Oscar 2021 (Sceneggiatura non originale), 6 Nomination Oscar 2021 (Film), 4 Nomination Golden Globe 2021 (Sceneggiatura, film drammatico), 1 Bafta 2021, 6 Nomination Bafta 2021 (Film, sceneggiatura non originale), Goya 2021.

Domenica 18 luglio – NOMADLAND (USA, 2020, 97’) di Chloé Zhao con Frances McDormand (Oscar 2021, Bafta 2021, Nomination Golden Globe 2021), David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis, Cat Clifford, Emily Jade Foley, Peter Spears. 3 Oscar 2021 (Film, regia), 6 Nomination Oscar 2021 (Sceneggiatura non originale), Leone d’Oro alla 77.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2020), 2 Golden Globe 2021 (Film drammatico, regia), 4 Nomination Golden Globe 2021 (Sceneggiatura), 4 Bafta 2021 (Film, regia), 7 Nomination Bafta 2021 (Sceneggiatura non originale).

Lunedi 19 luglio – MINARI (Corea del Sud, 2003, 115’) di Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn (Oscar 2021, Bafta 2021), Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon, Tina Parker. 1 Oscar 2021, 6 Nomination Oscar 2021 (Film, regia, sceneggiatura originale), Golden Globe 2021, 1 Bafta 2021, 6 Nomination Bafta 2021 (Film straniero, regia), Miglior Film al Sundance Film Festival 2020

Martedi 20 luglio – AGALMA (Italia, 2021, 54’) di Doriana Monaco con Sonia Bergamasco (voce), Fabrizio Gifuni (voce) – Documentario – Presentato nella sezione “Giornate degli Autori” della 77.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020)

In Anteprima Nazionale L'ARMÉE ROUGE (Italia, 2021, 60’) di Luca Ciriello con Idriss "Birco Clinton" Koné, Adjoss de Milan, Commandant Fankelé, Demsy Tal B, DJ Jean Paul –Documentario – Presentato al 61° Festival dei Popoli - International Documentary Film Festival (2020).

Interverranno durante la serata la regista Doriana Monaco, il regista Luca Ciriello, il protagonista Idriss “Birco Clinton" Koné, la produttrice Antonella Di Nocera

Mercoledi 21 luglio – FORTUNA (Italia, 2020, 108’) di Nicolangelo Gelormini. con Valeria Golino (Nomination Nastri d’Argento 2021), Pina Turco (Nomination Nastri d’Argento 2021), Cristina Magnotti, Anna Patierno, Libero de Rienzo, Giovanni Ludeno, Marcello Romolo. 2 Nomination Nastri d’Argento 2021, presentato in selezione ufficiale alla 15.ma Festa del Cinema di Roma (2020).

Interverranno il regista Nicolangelo Gelormini, l’attrice Pina Turco e il produttore Davide Azzolini

Giovedi 22 luglio – ROSA PIETRA STELLA (Italia, 2020, 94’) di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti, Imma Piro, Fabrizio Rongione. 1 Nomination Nastri d’Argento 2021 (Soggetto). Presentato in Selezione ufficiale nella sezione “Voices” all’ International Film Festival Rotterdam 2020, presentato nella sezione “Generator +18” del Giffoni Film Festival 2020.

Interverranno durante la serata il regista Marcello Sannino e la produttrice Antonella Di Nocera

Sabato 31 luglio - LA VILLA (Italia, 2019/2021, 61’) di Claudia Brignone -Documentario – Presentato nella sezione “Panorama” di Alice nella Città – 14.ma Festa del Cinema di Roma (2019).

Interverranno durante la serata la regista Claudia Brignone, Rachele Furfaro Presidente Fondazione FoQus Napoli, il regista Leonardo Di Costanzo, l’Arch. Gilda Berruti, Giovanni Laino, Docente UniNa e vicepresidente Ass. Quartieri Spagnoli

Il programma completo dei prossimi film e ospiti verrà comunicato durante lo svolgimento della rassegna.

Rassegna cinematografica realizzata nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid-19: ingresso con controllo della temperatura corporea, registrazione dei presenti, uso della mascherina, distanziamento interpersonale e postazioni per l’igienizzazione delle mani.

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Qucine Sociali

Servizi e Accesso per disabili

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter



