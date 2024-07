Essenza del Marsala: aperitivo al P-Garden del Pazziella Garden & Suites di Capri

Prezzo non disponibile

“L’Essenza del Marsala” è un viaggio in Sicilia, ma restando nella magica isola di Capri. E così mercoledì 10 luglio al P-Garden del Pazziella Garden & Suites alle ore 19 è previsto appunto un aperitivo dedicato all’eccellenza enologica siciliana grazie alla partnership con le prestigiose cantine Florio e Duca di Salaparuta (che compie 200 anni). Un ponte tra l’isola azzurra e le aree etnea e marsalese alla scoperta di sentori, aromi e sfumature di vini siciliani pregiati e molto conosciuti al mondo.

IL BENVENUTO

Nel giardino mediterraneo del P-Garden di Pazziella Garden & Suites si comincia con un tocco di brio: gli ospiti saranno accolti con un calice di Spumante dell’Etna Blanc de noir. Le pendici dell’Etna sono un luogo di vitigni autoctoni ma costituiscono anche la casa del Pinot Nero: qui nasce infatti Duca Nero, il Pinot Nero spumantizzato che unisce l’eleganza e la freschezza al naso, ad un palato in cui spiccano note minerali.

COCKTAIL E FOOD

Una selezione di cocktail a base di Marsala Florio riserva superiore secco, sarà realizzata dai mixologist di P-Garden. In aggiunta sarà possibile degustare due vini rappresentativi nel panorama enologico etnea come l’Etna bianco e rosso Doc rispettivamente da uve Carricante e Nerello Mascalese. Gli ospiti avranno l'opportunità di assaporare una selezione di finger food appositamente preparati per armonizzarsi con le bevande.