Escursione tra le meraviglie di Vivara e Procida

Partenope Experience propone un'escursione tra le meraviglie di Procida e Vivara.

ALISCAFO NAPOLI - PROCIDA

Emoziona i tuoi sensi con un viaggio panoramico in aliscafo da Napoli a Procida. Lasciati incantare dalle acque cristalline e dal panorama mozzafiato del Golfo di Napoli.



Trasferimento in Taxi a\r verso Vivara

Arrivati a Procida, sali a bordo di un taxi per un piacevole trasferimento verso Vivara. Vivi l’isola da una prospettiva affascinante e rilassante!



Visita alla Riserva Naturale Statale ISOLA di VIVARA

Esplora la bellezza incontaminata della Riserva Naturale di Vivara, collegata a Procida da un vecchio ponte. Questa oasi naturalistica, protetta dal 1974 e riserva naturale dello Stato dal 2002, è selvaggia e popolata da piante rare, conigli selvatici e numerosi uccelli acquatici. Vivara, ricca di ritrovamenti archeologici micenei e fondali spettacolari, è un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Un tempo legata a Procida da una falesia, oggi è accessibile tramite un ponte. Nonostante le sue piccole dimensioni – 0,38 km² e un perimetro di 3 km – offre sentieri immersi in una vegetazione lussureggiante.



INFO TECNICHE:

La Visita Guidata Naturalistica nella Riserva Naturale Statale di Vivara è un percorso di educazione ambientale che dura circa 2h e 30 min.

È obbligatorio indossare abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica o da trekking. È consigliabile portare con sé un cappellino per il sole.

È necessario portare con sé una borraccia d’acqua da almeno 500 ml; non essendo presente un servizio BAR o di ristoro; Non sono presenti servizi igienici.

Per proteggere l’Habitat di Vivara è consentito l’accesso all’isola ad un numero limitato di visitatori al giorno.



Pomeriggio Libero

Il pomeriggio è tutto tuo! Dopo la visita a Vivara, si tornerà al centro di Procida nuovamente a bordo del Taxi. Potrai gustare il pranzo e passeggiare per le stradine colorate di Procida, visitare le sue spiagge incantevoli o semplicemente rilassarti e goderti l'atmosfera dell'isola.



Rientro a Napoli

Alla fine del pomeriggio, ci incontreremo al porto di Procida per rientrare insieme a Napoli, portando con noi ricordi indimenticabili di una giornata trascorsa tra le meraviglie di queste isole.



Quando: Domenica 7 LUGLIO 2024 - ore 8:00 - Molo Beverello

Contributo: 52,00 €



Comprende:

Traghetto a\r da e verso Napoli

Taxi a\r Vivara

Ingresso riserva Naturale Vivara

Guida naturalistica

Accompagnatori presenti per tutta la durata dell’evento.



PRO?GRAMMA:

Ore 08:00 Appuntamento gruppo molo beverello

segue Trasferimento in Taxi verso Vivara e visita riserva con guida naturalistica. Rientro in ape taxi al centro di Procida

Il pranzo è a carico dei partecipanti. Pomeriggio libero

Ore 18:00 rientro aliscafo Napoli



Contatti per Prenotazioni:

Telefono o whatsapp: +39 366 319 1005

Email: partenopexperience@gmail.com

Sito Web: www.partenope.net