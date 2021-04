Eruzioni Vesuviane e The destruction of Pompeii: i virtual tour di aprile al MAV

Niente classica gita al museo del weekend, ma grazie alle iniziative del MAV, bellezza e cultura arriveranno direttamente nelle nostre case. Due i tour virtuali proposti per il prossimo fine settimana. Si inizia sabato 17 alle ore 19.00 per poi proseguire domenica 18 aprile, alle ore 20.00, con un doppio appuntamento con la cultura alla scoperta delle città intorno al Vesuvio

I virtual tour in programma:

ERUZIONI VESUVIANE | UN VIAGGIO VIRTUALE A POMPEI E A ERCOLANO

SABATO 17 APRILE 2021 - 19:00

Il viaggio virtuale avrà quattro tappe

- La prima parte si svolgerà tra i luoghi pubblici delle città.

- La seconda parte è dedicata alle Domus.

- La terza parte sarà un viaggio nella pittura pompeiana e ercolanese.

- La quarta parte sarà dedicata a Villa dei Papiri

Il percorso terminerà con la ricostruzione dell’evento che ha cambiato per sempre la storia e la geografia dell’area vesuviana: l’eruzione del Vesuvio.

Costo della visita € 8,00

THE DESTRUCTION OF POMPEII | IN THE SHADOWS OF MOUNT VESUVIUS

DOMENICA 18 APRILE 2021 - 20:00

Un nuovo tour virtuale in lingua inglese. Al MAV i virtual tour diventano bilingue per un'esperienza di visita sempre più completa e inclusiva.

Costo della visita € 15,00

PIATTAFORMA UTILIZZATA: ZOOM

Per informazioni e approfondimenti

www.museomav.it/virtualtour