Costruzioni Terapeutiche vol.2: Erricorù presenta il suo secondo Ep

Il 24 gennaio 2024 esce "Costruzioni Terapeutiche vol.2" il secondo EP di Erricorù, che verrà presentato in anteprima esclusiva il 12 gennaio all’Auditorium Novecento Napoli.

Questo nuovo capitolo, composto da altri 5 brani inediti, si unisce al primo volume pubblicato nel dicembre 2021, tutti pubblicati per l’etichetta Monkey Music.

L’artista sarà accompagnato da diversi musicisti e amici conosciuti durante i numerosi anni passati con la chitarra in mano: Giampiero Fusco, Adele Espinosa, Raffaele Norma, Luigi Augusto Malcangi, Enrico Sforza, Luciano Mirra, Dario Di Pietro, Raffaele Montefusco.

A distanza di due anni dal precedente questo secondo lavoro rappresenta una significativa evoluzione artistica.

Affiancato dal produttore Diego Olimpo e supportato da musicisti che hanno condiviso con lui diverse esperienze musicali, questo nuovo lavoro si distingue per una complessa scelta stilistica, compositiva e sonora.

Se il primo volume era caratterizzato dall'urgenza e dalla ruvidezza di una registrazione in presa diretta, il secondo lavoro si fa notare per la maturità artistica e la profondità emotiva che permea ogni brano.

La lingua napoletana, predominante nei testi, si rivela un veicolo straordinario per esplorare le profondità dell'anima umana, condividendo emozioni e vissuti in modo autentico e coinvolgente.

E' possibile acquistare il biglietto online su etes.it