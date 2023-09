Errico Porzio apre un nuovo locale: pizze gratis per tutti

Errico Porzio apre una nuova sede di "Porzioni di pizza" dove propone il format della pizza in teglia. L'annuncio è arrivato via social e a darlo è il noto pizzaiolo. Decisa anche la data di apertura e, ovviamente, ci saranno pizze gratis per tutti. L'appuntamento è fissato per il 14 settembre, 2023, in piazza Martiri d'Africa a Torre del Greco.