Enzo Miccio presenta a Napoli "Ditemi sempre di sì"

Mercoledì 13 settembre, alle ore 18.00 Enzo Miccio sarà alla Feltrinelli in Piazza dei Martiri a Napoli per presentare il suo ultimo libro, "Ditemi sempre di sì" (HarperCollins), dialogando con Anna Paola Merone.

Enzo Miccio è il Wedding and Event Planner più famoso d’Italia e da oltre vent’anni organizza matrimoni unici e personalizzati. Il suo è un mestiere complesso e talvolta sottovalutato, che prevede una meticolosa progettazione, una pianificazione attenta e un coordinamento di ciascuna fase del lavoro, e poi la presenza fisica, accanto agli sposi e alla famiglia, per supportarli e gestire in prima persona la grande macchina organizzativa. Bisogna essere impeccabili nell’allestire scenografie uniche e memorabili, ricettivi nei confronti dei desideri dei clienti e persino un po’ psicologi, e al contempo dotati di quella prontezza che permette di affrontare gli imprevisti più disparati.

Fin da piccolo Enzo ha amato i grandi momenti di festa in famiglia, un concentrato di allegria, gioie da condividere e bellezza, elementi che ha cercato in ogni passo del suo percorso formativo. Ed è proprio durante i preparativi delle feste di nozze in famiglia che ha capito quale sarebbe stato il suo futuro: fare felici gli altri e nutrirsi di quella stessa gioia. La cura per il dettaglio e l’amore per il bello sono così diventate le colonne portanti del suo percorso professionale, fatto di gavetta, coraggio, intraprendenza e grandi risultati.

Attraverso aneddoti e memorie, condite di molti consigli pratici, Ditemi sempre di sì ci regala un Enzo Miccio inconsueto, che racconta tanto della sua storia personale e professionale con la creatività, l’ironia, la grinta e la lucidità che lo contraddistinguono.

In foto: Enzo Miccio © Fashion Studio