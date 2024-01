Enzo Decaro con “Non è vero ma ci credo” a Sorrento per la rassegna “M’Illumino d’Inverno”

Si profila un tutto esaurito per Enzo Decaro e la commedia di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo” inserita nella XV edizione della rassegna “M’Illumino d’Inverno” promossa dal Comune di Sorrento ed avallata dal sindaco Massimo Coppola.

Lo spettacolo contrassegnato da uno straordinario successo di pubblico è stato realizzato con il notevole contributo organizzativo del consigliere Rossella Di Leva per la produzione esecutiva della In Scena. L’appuntamento previsto per il prossimo 17 gennaio alle ore 20.00 al Teatro Armida, vedrà il popolare attore Decaro alla prese con uno dei lavori più emblematici del teatro napoletano.

Per gli spettatori che prenotando sul sito www.eventbrite.it riusciranno ad ottenere i posti gratuiti ancora disponibili, la possibilità di assistere ad una commedia che, come scrive il regista Leo Muscato nelle sue note “sarà imperniata su di una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte”.

n uno straordinario Enzo Decaro nei panni del personaggio di Gervasio Savastano, gli stessi che furono di quel grande Peppino figlio naturale di Eduardo Scarpetta, la messinscena vede in compagnia insieme all'apprezzato attore sorrentino Roberto Fiorentino, gli altri interpreti Carlo Di Maio, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo ed una nipote d'arte come Ingrid Sansone. Per il divertimento degli spettatori una storia ricca di eventi paradossali ed esilaranti che nell'osservare la credulità e la superstizione del povero commendator Savastano, partendo dall'originario scenario di una Napoli anni Trenta si sposta fino agli anni Ottanta giungendo sulle sponde di una città tragicomica e surreale in cui a convivere tra loro sono personaggi come Mario Merola, Pino Daniele e Maradona.