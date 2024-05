Enzo Avitabile: a 20 anni dalla sua pubblicazione, esce una speciale ristampa rimasterizzata di Salvamm‘o munno

A vent’anni dalla pubblicazione dell’album che ha segnato una svolta nella carriera di Enzo Avitabile, il 17 maggio 2024 esce in vinile e in digitale “Salvamm‘o munno”. Una speciale ristampa rimasterizzata del capolavoro discografico del cantautore e compositore napoletano, prodotta da Andrea Aragosa per Black Tarantella e distribuita da Believe.

Registrato tra Napoli, Marsiglia, Parigi e Johannesburg, “Salvamm ‘o munnno” segna la nascita del sodalizio con i Bottari di Portico e l’inizio del percorso artistico fatto di dialoghi e incroci con i grandi nomi della world music.

La contaminazione tra vecchio e nuovo suono, tra ritmi dell’Africa e del Mediterraneo, tra le musiche e le voci di tutti i Sud del mondo prende forma attraverso gli incontri con Khaled, Manu Dibango, Hugh Masekela, Amina, Simon Shaheen, Baba Sissoko, Bachir Mizmar Brass Band, Luigi Lai, Zi Giannino Del Sorbo e i Cantori del Miserere di Sessa Aurunca. Tutti accomunati dallo stesso messaggio che diventa una aspirazione. Con “Salvamm‘o munno” Enzo Avitabile supera ogni confine linguistico, musicale e stilistico, dando vita a un lavoro di grande portata artistico-culturale. Con testi in napoletano, ancora oggi fortemente attuali, che cantano le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze.

La tracklist dell’album:

Abball' cu me (feat. Khaled)

Tutt' egual song’ ‘e criature

Chest'è l'Africa (feat. Hugh Masekela)

A peste (feat. Cantori del Miserere di Sessa Aurunca)

Salvamm'o munno (feat. Manu Dibango)

Canta Palestina (feat. Amina)

Vott'o sole arint' (feat. Zi Giannino Del Sorbo)

Int' o viento

Tarantella bruna (feat. Baba Sissoko)

Paisà

Puort'aller'

Votta votta

IN FOTO: Enzo Avitabile (foto Titti Fabozzi)