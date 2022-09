Enzo Avitabile in concerto gratuito con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band

Torna la grande musica a Caivano con il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band. Venerdì 9 settembre dalle ore 21.30, nell’area mercato di Caivano (via Rosselli) va in scena l’atteso live del cantautore e compositore partenopeo, ad ingresso gratuito.

Un concerto che riporta dopo 17 anni la musica in città: era il 2005 quando si tenne l’ultima edizione di Caivano Rock (con Beck, De Gregori e Planet Funk), la rassegna che tra la fine degli anni ’90 all’inizio dei primi anni 2000 ha portato nella cittadina a nord di Napoli artisti di fama internazionale come Franco Battiato, Goran Bregovic, Giorgia, Skin, Elisa ai Gotan Project e Afterhours, solo per citarne alcuni.

Questo concerto di Avitabile rientra nella rassegna “Ciao Estate” promossa dal Comune di Caivano nell’ambito del progetto “Caivano @ Terra di Arte, Musica e Tradizioni” realizzato con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

Classe 1955, Enzo Avitabile è un artista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e geografici come pochi. Che ha saputo sposare il bagaglio artistico di una carriera costellata di successi con una ricerca continua di innovazione musicale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze. Ha sempre ricercato un suono inedito, non solamente originale, ma vitale ed essenziale, demolendo ogni sovrastruttura mercantile e ogni moda. Non a caso, il regista premio Oscar, Jonathan Demme, gli ha dedicato un docufilm dal titolo emblematico, “Enzo Avitabile Music Life”.

Considerato il musicista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove, Avitabile ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford, Richie Havens, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music: Mori Kante, Goran Bregovic, Khaled, Cesaria Evora, Trilok Gurtu, Manu Dibango, Eliades Ochoa solo per citarne alcuni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella Jovanotti, che lo ha visto protagonista assoluto del Jova Beach Party di Castel Volturno, lo scorso 27 agosto.

Il prossimo 16 settembre, invece, pubblicherà il nuovo album dal titolo “Il treno dell’anima”, lavoro prodotto da Andrea Aragosa anticipato a luglio dai singoli “Fatti Miei” con Biagio Antonacci e “Salvami” con Luciano Ligabue.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti (Targa Tenco, David di Donatello, Premio Ubu, Nastri d'argento, Globo d'oro, solo per citarne alcuni), Enzo Avitabile è l’esempio concreto della musica che non ha radici e abbatte ogni confine.

La rassegna “Ciao Estate” proporrà nel corso del mese di settembre, oltre al concerto di Enzo Avitabile, numerose iniziative ed eventi ad ingresso gratuito. Dal cineforum nel palazzo comunale (il 12, 15, 19 e 22 settembre) con la proiezione delle opere di Pier Paolo Pasolini, Paolo Sorrentino, Mario Martone e Sergio Rubini al “Rumure Bim Festival” in Villa Comunale (23 settembre), rivolto ai giovani artisti. Passando per lo spettacolo teatrale itinerante “Cayvanum Felix” ideato, scritto e diretto da Antonio Vitale, che vede in scena, tra gli altri, Alfredo Giraldi e Giuseppe Cerrone (17 settembre). Fino al suggestivo concerto a lume di candela “Una notte all’Opera” diretto da Giuseppe Di Domenico, il 29 settembre in Villa Comunale.