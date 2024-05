Orfeo - Pasticcio musicale: l'Ensemble Mercadante in concerto al Mann

L'Ensemble Mercadante propone un concerto innovativo e sperimentale presso il Museo archeologico nazionale di Napoli. In dialogo con l'ambiente suggestivo il concerto si articola con uno sguardo sul mito d'Orfeo.

Egli è figura emblematica non solo perché cantore mitologico, ma anche perché strettamente legato all'origine dell'opera e alle prime composizioni operistiche pervenuteci.

Estratti dalle opere di Monteverdi, Gluck e Haydn stanno al centro della serata, ma saranno arricchiti con Arie legate a Napoli e la scuola napoletana (Scarlatti, Porpora, Pergolesi). La narrazione si concentrerà sul concetto del battibaleno fatale, in cui Orfeo si volta per guardar l’amata Euridice, perdendola per sempre. Quell’attimo è espressione dell’arte di Orfeo e di ogni musica nella sua dimensione temporale.



Il costo d'ingresso è incluso nel biglietto serale per il Museo del simbolico costo di 1 Euro.