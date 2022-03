Enrico Rava in concerto a Napoli per “Vomero suona”

Enrico Rava, figura chiave del jazz europeo, mentore per intere generazioni di musicisti italiani, venerdì 1 aprile sarà in concerto al Teatro Acacia, in cartellone alla rassegna “Vomero suona”.

L’artista ha pubblicato il 29 ottobre scorso l’album “Edizione speciale” per ECM, con i componenti del suo attuale quartetto composto da Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, con due ospiti “eccellenti” quali Francesco Bearzatti al sax e Giovanni Guidi al pianoforte.

Edizione Speciale, figlio del progetto Enrico Rava Special Edition è nato in occasione dei suoi 80 anni (compiuti il 20 agosto del 2019), ed è stato registrato dal vivo al Festival di Middelheim ad Anversa. Per questo progetto Live Special, Rava ha raggruppato i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni, per rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivisti in un’ottica odierna ed interpretare nuove composizioni scritte per questa occasione.

Il repertorio del gruppo comprende materiale tratto dalle prime registrazioni del trombettista/flicornista Enrico Rava Quartet (1978) e Wild Dance (2015), oltre a un'interpretazione di “C'era una volta l'estate” – la versione inglese de “La valse des lilas” di Michel Legrand – come così come la canzone cubana universalmente conosciuta “Quizás, Quizás, Quizás”.

Un’ennesima prova discografica questa, testimonianza di un momento felice, una foto a tinte vivide prima che tutto si facesse cupo e tragico, istantanea celebrativa di due compleanni, i 50 anni dell’etichetta ECM e gli 80 del protagonista. E insieme un viaggio fra passato e presente, dove il primo termine racconta, attraverso alcune tappe scelte con cura, una storia musicale fra le più ricche e produttive del jazz italiano, ed il secondo è rappresentato dalla band di giovani musicisti, ultima incarnazione di quel perenne laboratorio allestito per dare spazio e far maturare nuove personalità del jazz italiano.

