Dopo il successo ed il tutto esaurito per la Lectio Concertata, Perché ci piace il jazz. Influenze e contaminazioni, tenuta da Giuseppe Sacchi al pianoforte, lo scorso 4 ottobre, l’inaugurazione della rassegna progetto speciale, No Border Jazz di Villa di Donato avviene con un artista tra i più noti ed applauditi del panorama internazionale: Enrico Pieranunzi, in Piano Solo Unlimited, venerdì 20 ottobre 2023, ore 21.00.

Primo di otto appuntamenti, all’interno della rassegna No Border Jazz, che attraverseranno tutta la stagione, fino al 24 maggio 2024.

Villa di Donato aprirà, come di consueto, alle ore 20.00 per accogliere gli ospiti con i ‘sapori della casa’. Il menù è declinato lungo l'assonanza tra la cucina dell'America del Sud e il Sud dell'Europa: Napoli; molti ingredienti le accomunano: zuppe di fagioli piccanti, baccalà, salsicce, pollo, patate. Ricombnati in occasione di ogni serata Jazz... "No Border"!

INFO:

Ore 21.00 inizio concerto

Biglietto: 40 euro

Magnifici77: 35 euro

Bussino (navetta) prenotabile all’atto dell’acquisto biglietto

Live in Villa di Donato – Prossimi appuntamenti - No Border Jazz

Venerdì 1 dicembre 2023 – Progetto speciale. No Border Jazz

Javier Girotto & Vince Abbracciante

Duo sax-fisarmonica / Tango Jazz

Venerdì 19 gennaio 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

Francesco Turrisi

Piano solo/Etno jazz

Venerdì 1 marzo 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

FRANK MASTRANGELO QRT

Frank Mastrangelo, voce; Marco Corcione, pianoforte; Brunello Canessa, basso; Leopoldo Brancaccio, batteria

Venerdì 15 marzo 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

Duo Rocca Benigni

Venerdì 5 aprile 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

Luca Ciarla SolOrkestra

Sabato 4 maggio 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

Trio Bisogno/Magrini/Gili

Sabato 18 maggio 2024 - Progetto speciale. No Border Jazz

Giulia Monti, violoncello e i Kamaak

Stella Manfredi, violino, Luigi Castiello, basso ed elettronica

LIVE in VILLA di DONATO nasce da un’idea di Patrizia de Mennato

Brunello Canessa, Direttore della rassegna di musica contemporanea

La Musica Ha Trovato Casa, e dei progetti DUETS e VdD NEXT GENERATION II edizione

David Romano, Direttore della rassegna musica da camera A-solo o in compagnia? I lunedì della Classica

Giacomo Casaula, Direttore della rassegna Il Teatro Canzone

Giuseppe Fontanella, Direttore della rassegna “OFF – artisti di passaggio”

Il calendario potrebbe essere soggetto a cambiamenti, si prega pertanto di verificare sempre date e orari sul sito e sulla pagina FB di Villa di Donato.

I biglietti sono acquistabili anche presso CONCERTERIA (Via Michelangelo Schipa 15, 80122, Napoli - www.concerteria.it). La prenotazione effettuata a prenotazioni@villadidonato.it si intende confermata solo con l'acquisto del biglietto. L'acquisto in Villa è possibile solo last minute prima dello spettacolo, avendo richiesto la disponibilità dei posti a prenotazioni@villadidonato.it dalle ore 12 del giorno dello spettacolo