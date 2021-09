Enigmi a Palazzo: speciale Caccia al Tesoro

Visita la nuova mostra “Sonance Saturated Stone” di Maria Thereza Alves e lasciati emozionare dalle esibizioni musicali realizzate da performers provenienti da paesi diversi, i cui suoni, gesti e corpi entrano in relazione con le musiche che per secoli sono state eseguite nelle sale del Palazzo Caracciolo di Avellino e che ancora oggi sono impresse nelle pareti tufacee in forma di echi lontani.



Evento speciale Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 11.00 “Enigmi a Palazzo”!



Ispirata alla storia del Palazzo Caracciolo di Avellino e dei suoi affreschi, Enigmi a Palazzo è un’attività pensata per famiglie, bambini e bambine. A partire dalle vicende di alcuni dei protagonisti della Turandot i visitatori saranno coinvolti in una caccia al tesoro tra le sale della Fondazione Morra Greco.





didattica@fondazionemorragreco.com

