Enigma tour: dalla tomba di Virgilio al diavolo di Mergellina

L'Associazione De Rebus Neapolis organizza, domenica 19 maggio 2024 alle ore 10:15, questo percorso esoterico negli Enigmi celati dietro la negromantica figura di Virgilio Mago, a Napoli più patrono che poeta. Ci recheremo nel luogo che onora le sue spoglie, nel parco di Piedigrotta che porta il suo nome. L’esoterismo di Napoli non può eludere la considerazione di quanto, nel medioevo normanno e angioino, trovò enorme credito la teoria o leggenda di Virgilio Mago, salvatore della stessa città liberandola da vari malefìci. Virgilio fu colui che per primo strinse tra le mani il terrificante libro del comando, racchiuso ancora oggi nelle antiche biblioteche vaticane al fine di occultarlo agli occhi dei più. Ne conosceremo meglio la figura e scopriremo cosa si cela dietro la costruzione della Cripta Neapolitana opera di Dèmoni al suo seguito. Proseguiremo poi il nostro itinerario recandoci al vicino Santuario della Madonna di Piedigrotta per scoprire che Cenerentola, la favola più famosa dei fratelli Grimm è nata a Napoli e la sua storia non è così idilliaca come appare ai giorni nostri. Ci sposteremo poi per addentrarci ancora nei misteri del “Diavolo di Mergellina” enigmatico quadro custodito all'interno della chiesa di Santa Maria del parto, cara al Sannazzaro. Ed è proprio di questo demone che sveleremo il malefico significato. Concluderemo il nostro tour presso uno Chalet sul lungomare per gustare un buon aperitivo ammirando lo splendido golfo di Napoli assaporando con tutti i sensi la salsedine intrisa della magia unica di Napoli-Parthenope...

Itinerario:

Visita Parco Vergiliano (Tomba di Virgilio, Cripta Neapolitana, Tomba di Leopardi)

Visita al Santuario della

Madonna di Piedigrotta

Visita Chiesa di Santa Maria del parto (Diavolo di Mergellina, tomba del Sannazzaro)

Con sosta rinfrescante per gustare il frullato alla frutta più buono di Napoli

Domenica 19 Maggio ORE 10:15

Luogo d’appuntamento: Fuori la stazione Metropolitana di Mergellina.

Durata del tour: 2h

COSTI TOUR:

-contributo €16

-Ridotto €12 (7-13anni)

-Ridotto studenti universitari

€14 (dimostrare iscrizione)

Il ticket comprende:

Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia + Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.+ Aperitivo al termine.

PER PRENOTARE LA VISITA GUIDATA CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP _Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px)

Whatsapp 3511258465

