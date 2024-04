Emozioni al Tramonto nell'Orto Botanico della Reggia di Portici

Vieni a vivere un'esperienza straordinaria mentre ti immergi nel cuore della natura, avvolti dalla calda luce di una lanterna che illumina la tua strada attraverso l'incantevole Orto Botanico della Reggia di Portici.

Un viaggio magico che combina l'influsso benefico degli alberi con il fascino suggestivo della sera, dei profumi e dei suoni che risuonano nella quiete del giardino.

Esplora sotto una nuova luce le varie tipologie di alberi e piante, lasciati affascinare dalle loro forme e dai loro colori che si rischiarano nella penombra. Scopri i tesori nascosti tra i sentieri, lasciati sorprendere dalla bellezza che si svela solo al sopraggiungere della sera.

Immergiti nelle storie dei regnanti dell'epoca, ascolta racconti avvincenti e aneddoti affascinanti che ti faranno viaggiare indietro nel tempo e vivere l'atmosfera di un'epoca passata.

Questo tour è progettato per essere adatto a tutte le età, quindi porta con te famiglia e amici e preparati a lasciarti incantare dalla bellezza senza tempo dell'Orto Botanico della Reggia di Portici. Come diceva Proust, "Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi e, in questo caso, una nuova luce."



Esperienza Magica al Tramonto:

Goditi l'atmosfera unica dell’Orto Botanico mentre il sole cala all'orizzonte.

Esplorazione Illuminata:

Accompagnati dalla calda luce di una lanterna, avventurati nell'Orto Botanico della Reggia di Portici in un'atmosfera suggestiva e avvolgente.

Storie Incantevoli :

Ascolta storie avvincenti e affascinanti sulla storia dei regnanti mentre ti avventuri attraverso i sentieri del giardino.

PROGRAMMA:

Data: Sabato 13 Aprile

Orario di Inizio: 18:15

Punto di Incontro: Ingresso Reggia di Portici Via Università 100

Contributo: 15,00 € adulti - 10,00 € bambini 3\12

Il Contributo comprende:

Visita Guidata - biglietto ingresso Orto Botanico - Parcheggio gratuito -Gadget

Prenotazioni

Per partecipare prenota il tuo posto inviando una email a partenopexperience@gmail.com o contattandoci al tel. o su whatsApp al +39 366 319 1005. I posti sono limitati, assicurati di non perdere questa fantastica opportunità!