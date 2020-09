Emergenza stradale con i Cicloverdi Fiab Napoli

Lo scorso 8 agosto in piazza Carlo III a Napoli si è consumato l’ennesimo incidente stradale e anche questa volta ha visto vittima una giovane vita, una ragazza di appena 15 anni. Solo pochi mesi fa a Roma due ragazze hanno perso la vita di notte attraversando la strada.Notizia di questi giorni ancora due vittime per incidenti stradali in Campania una donna di 69 anni a Sant'Antimo ed una cinquantaseienne nel casertano a S.Maria Capua Vetere.

Siamo tutti consapevoli che queste stragi non sono ascrivibili a fatalità ma a cause ben precise e che queste cause possono – E DEVONO - essere rimosse. Il nostro impegno di cittadini, prima ancora che di attivisti di associazioni che promuovono la mobilità sostenibile deve essere teso soprattutto ad evitare che queste stragi si ripetano....

Quello della sicurezza stradale é uno dei temi più sentiti da FIAB che già lo scorso 23 febbraio ha partecipato ed organizzato insieme ad altre associazioni, la manifestazione nazionale “Emergenza stradale - Rispettiamocinstrada”. E' questa l'espressione con cui si vuole sintetizzare la richiesta di rispetto tra le diverse categorie di utenti della strada, perché proprio la mancanza di rispetto – delle regole, delle persone e della vita – produce situazioni di pericolo trasformando le vie e le piazze delle città in teatri della strage quotidiana dovuta principalmente a chi guida il mezzo più forte, l’automobile, che tra l'altro ha ormai saturato tutti gli spazi.

Per questi motivi, in occasione della SEM Settimana Europea della Mobilità Sostenibile nel prossimo mese di settembre abbiamo pensato di organizzare a Napoli una grande manifestazione per riproporre, ancora una volta, il tema della SICUREZZA STRADALE all’attenzione dell’agenda politica e dei mass media per sensibilizzare, oltre ai cittadini utenti della strada al rispetto reciproco, anche gli amministratori Sindaco, assessori competenti e le istituzioni tutte affinché adottino piani urbanistici e di mobilità mirati ad una condivisione civile degli spazi urbani e tali da non privilegiare solo, come è ora, la mobilità motorizzata a scapito di vivibilità e sicurezza.

Sabato 26 settembre 2020 alle ore 16 in Piazza Carlo III, manifestazione per portare in piazza le istanze di FIAB insieme con AIFVS Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, AMCVS Associazione Mamme Coraggio Vittime della Strada, Fondazione Michele Scarponi, LEGAMBIENTE Parco Letterario, WWF Napoli, Associazione NAPOLI PEDALA, Associazione PERCORSI CUMANI, Associazione ANNALISA DURANTE e a tutte le associazioni e persone che vorranno unirsi per veder garantito il diritto di poter attraversare la strada o pedalare o semplicemente spostarsi in carrozzina senza rischiare di essere investiti e uccisi.