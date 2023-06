Elodie ospite del boat party simbolo dell'estate italiana

Indirizzo non disponibile

Da qualche giorno, ormai, l’estate è iniziata ufficialmente. Tempo di feste, di mare, di spensieratezza e di serate da vivere in compagnia di amici, parenti e di tutto ciò che ci fa stare bene e perché no, magari a ritmo di musica.

Per celebrare l’inizio dell’estate, ecco che nel Golfo di Napoli arriva un evento unico.

Una data indimenticabile da segnare in agenda: Peroni Nastro Azzurro Stile Capri si presenta come protagonista della stagione estiva italiana con un evento che farà molto parlare!

Il luogo è di quelli iconici: al largo del Golfo di Napoli nella splendida Baia di Capri! Qui, nell’ora d’oro del tramonto, il boat party di Peroni Nastro Azzurro Stile Capri esploderà con una delle voci italiani del momento: Elodie. Dalle 18 l’artista di “Due”, “1 2 3 alza” e “OK. Respira” si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi facendo ballare tutti gli ospiti a bordo e non solo.

Questa incantevole e vibrante giornata inizierà con la performance di DJ Giselle e Lembo, per finire con DJ Banana; nel mezzo, come detto, l’incandescente esibizione di Elodie che con la sua energica voce farà tremare tutta la baia, emozionando e facendo ballare tutti. Un’esperienza unica, in grado di combinare la bellezza di Capri con la magia della musica dal vivo.

A bordo, inoltre, saranno presenti diversi ospiti tra cui: Tommaso Zorzi, che avrà anche il compito di animare la giornata come presentatore, Chiara Carcano, Virginia Stablum, Andrea Dianetti e molti altri, nonché i vincitori del contest “Stile Capri Wave”.

Ecco come vivere la serata

Lo spettacolo e l’emozioni della serata saranno vivibili anche da chi non avrà modo di salire a bordo della barca. L’esibizione, infatti, sarà visibile dal mare per tutti coloro che con una propria imbarcazione vorranno raggiungere il luogo dell’evento.

Quale sarà di preciso? Per scoprirlo non resta che seguire la pagina Instagram di Peroni Nastro Azzurro Italia, dove nella mattina del 2 luglio verrà rivelato dove la barca attraccherà.