Elisabetta Serio e Rita Marcotulli in "Biano e Nero" per Piano City Napoli 2020 a San Paolo Maggiore

In attesa del lavoro discografico che uscirà a fine settembre insieme a Lorenzo Hengeller, la pianista Elisabetta Serio invita in uno dei concerti di Piano City 2020 Rita Marcotulli con la quale c'è un'amicizia di anni e il legame con Pino Daniele.



Le due musiciste si conoscono da molti anni e sono tanti i fili rossi che le accomunano: una ricerca continua e invisibile del lirismo, della melodia con una forte matrice nord-europea. Le note, come le parole, non sono mai scontate.



E poi c’è Pino (Daniele), con il quale hanno avuto l’onore e la fortuna di collaborare in due momenti diversi.



Momenti diversi che per un momento si incontreranno, nel lungo viaggio che è la musica.

Il programma prevede composizioni originali, estratte dai lavori discografici delle due artiste.