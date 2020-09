“Noi campani, con De Luca presidente”, Gianluca Vorzillo presenta il suo programma elettorale

Giovedì 3 settembre alle ore 19, prenderà il via la campagna elettorale di Gianluca Vorzillo, candidato nella lista civica “Noi campani, con De Luca presidente” alle Regionali 2020.

All’interno degli spazi dell’Edenlandia, Vorzillo presenterà il suo programma con un incontro aperto ai napoletani.

“Pochi e chiari sono i punti del mio programma - afferma il candidato - il turismo uno su tutti, per me tallone di Achille e allo stesso tempo la principale risorsa della regione. Sono un imprenditore e so cosa vuol dire il sacrificio e cosa vuol dire lavorare in questa regione. Quando mi è stato chiesto di candidarmi ho subito pensato al futuro della regione, e a come potessi mettere la mia esperienza a servizio dei miei concittadini. Mi viene chiesto impegno, e io rispondo con responsabilità”.