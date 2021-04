Educazione sentimentale degli adolescenti: il progetto pilota parte da Forcella

L’educazione ai sentimenti collegata alla sessualità degli adolescenti è un tema centrale per la loro salute. "I nostri giovani possono imparare il lessico delle emozioni: occorre intervenire sulla radice culturale e non abbandonarli a loro stessi", sosteneva infatti il filosofo Aldo Masullo. È nel suo nome, ad un anno esatto dalla scomparsa, che domani sabato 24 aprile - a partire dalle ore 10 nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213 - si terrà un convegno tematico con autorevoli relatori.

La giornata sarà l’occasione per presentare i risultati di un sondaggio realizzato su 1000 adolescenti, studenti delle scuole di Napoli a partire dal quartiere Forcella, e lanciare il progetto ‘La maleducazione sentimentale dei giovani’ realizzato dalla Fondazione Pro con il contributo della Fondazione Banco di Napoli in collaborazione con la IV Municipalità e i dirigenti scolastici del territorio.

Lo scopo del progetto comune è sensibilizzare la popolazione giovanile sulla cultura della prevenzione affidandosi agli specialisti nonché quello di favorire la consapevolezza dell’importanza e del rispetto del corpo proprio e altrui. Soltanto in questo modo, i giovani possono vivere l’educazione sessuale come educazione ai sentimenti.

Si può seguire l’evento sui siti www.fondazionebancodinapoli.it e www.fondazionepro.it e sulle rispettive pagine facebook. Partecipano: Rossella Paliotto, Presidente della Fondazione Banco di Napoli; Vincenzo Mirone, Presidente Nazionale di Fondazione PRO; Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione territoriale (videomessaggio); Giampiero Perrella, Presidente della IV Municipalità di Napoli; Paolo Masullo, filosofo e figlio di Aldo Masullo (ad un anno dalla sua scomparsa); Aniello Baselice, Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli e Dirigente Medico Dip. Dipendenze ASL Salerno; Maria Teresa De Lisa, Dirigente Ambito Territoriale VI Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Marco Rossi-Doria, Presidente impresa sociale Con i Bambini; Lucia Fortini, Assessore Scuola, Politiche Sociali e Politiche giovanili della Regione Campania. Modera: Federico Monga, Direttore Il Mattino