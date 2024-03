"Educare al Cuore di Napoli, da 90 anni sulla via (di) don Bosco" al Teatro di Corte di Palazzo Reale

Martedì 26 marzo 2024, alle ore 18.00, presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, si terrà l'evento EDUCARE AL CUORE DI NAPOLI, da 90 anni sulla via (di) don Bosco: un momento celebrativo con al centro i ragazzi e gli adolescenti del don Bosco e con testimonianze di vita vera.

"Novanta anni fa i Salesiani sono arrivati nel quartiere periferico della Doganella per essere un punto di riferimento educativo e spirituale per i ragazzi della città, soprattutto per coloro che avevano meno possibilità. Dopo 90 anni i figli di don Bosco - spiegano i Salesiani - vogliono ricordare questo arrivo per fare memoria e rilanciare la loro missione educativa al CUORE di Napoli, perchè don Bosco ci ha insegnato che "l'educazione è cosa di cuore"".