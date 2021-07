“Eduardamente” della Compagnia Mario Scarpetta in scena a Mugnano

Anche questa settimana si torna a teatro a Mugnano: il 30 luglio va in scena “Eduardamente” a cura della Compagnia Mario Scarpetta. Lo spettacolo si terrà nel giardino della Scuola Maria Agostina alle ore 21.

“Grazie ancora una volta alla Compagnia teatrale e a tutte le associazioni che si sono impegnate per l’organizzazione di questa iniziativa – sottolinea l’assessore al ramo Luisa Zincarelli - Auspico un’ampia e costruttiva collaborazione tra tutte le associazioni del territorio, soprattutto in vista del calendario degli eventi che organizzeremo per il Sacro Cuore e per Natale, pandemia permettendo”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune ed è stata fortemente voluta dall'amministrazione. “Siamo fortunati ad avere sul nostro territorio tante compagnie teatrali e associazioni che ogni anno ci allietano con le loro rappresentazioni, sempre diverse e accattivanti. Grazie a tutti loro per averci fatto compagnia in queste calde serate estive, dopo mesi difficili di chiusure e limitazioni”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...