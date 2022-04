Edoardo Leo (Attore, regista, sceneggiatore e produttore) nasce a Roma il 21 aprile del 1972. Da bambino non coltiva il sogno di fare l’attore, ma la fascinazione per il cinema – in particolare per i film di Stanley Kubrick – lo spinge da ragazzo a tentare la strada del cinema. L’esordio, tuttavia, avviene in televisione, per la precisione nel film di Gianfranco Albano La luna rubata (1995). Reduce dal successo del suo sesto film da regista “Lasciarsi un giorno a Roma” e dal documentario “Luigi Proietti, detto Gigi”, Edoardo Leo non ha mai rinunciato al palco teatrale, portando i suoi spettacoli in giro per l’Italia. Negli ultimi anni è stato protagonista di innumerevoli pellicole di successo: dalla trilogia di “Smetto quando voglio” a “Perfetti Sconosciuti”, passando per “18 regali” e la “Dea Fortuna”, fino ad arrivare al doppiaggio, dove Edoardo ha prestato la voce a Timon nel Live Action de “Il Re Leone”. Protagonista del format “Una serata al Nest con” Edoardo Leo, attraverso domande del pubblico e racconti di storie che hanno segnato il suo percorso artistico, svelerà alcuni aspetti di sé e del proprio lavoro, della fatica che necessita ogni grande carriera teatrale e cinematografica.