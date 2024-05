Edenlandia ospita il futuro con gli ologrammi: in scena Xperimentx, spettacolo olografico di musica elettronica

Prezzo non disponibile

Edenlandia ospita il futuro con gli ologrammi: venerdì 24 maggio a partire dalle ore 23.30 e fino alle prime luci del giorno il Teatro del parco di Fuorigrotta metterà in scena Xperimentx, uno spettacolo olografico di musica elettronica mai realizzato in un club in Italia.

Uno spettacolo unico, quello con gli ologrammi, che rappresentano lo strumento per abbattere la barriera esistente tra ciò che è virtuale e ciò che è reale.

Edenlandia apre così a Dj set e festival di caratura internazionale come il britannico Alan Dixon che sarà in console per la prima volta a Napoli.

Si ballerà anche con Dj “di casa” come Mario Agliata e Romano Alfieri in uno scenario avveniristico grazie a decine di schermi 4k semitrasparenti di ultimissima generazione.

Lo spettacolo con gli ologrammi sarà accompagnato da un “light design”, dove l'idea dell'illuminazione viene comunicata attraverso un complesso disegno di luci e con un “laser show”, per creare effetti speciali tridimensionali per trasportare il pubblico idealmente in dimensioni suggestive.