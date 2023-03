All'Edenlandia con la star di YouTube Lucilla, le 500 d'epoca e Carletto il camaleonte

Prezzo non disponibile

Con l’arrivo del mese di marzo, tante novità fanno capolino al grande parco cittadino napoletano, nel cuore della città: l’Edenlandia.

Il Parco, che accompagna i pomeriggi dei bambini e non solo, cambia i propri orari ritornando ad essere aperto anche infrasettimanalmente: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 22.00, il sabato, la domenica e festivi, dalle 10.00 alle 00.00.

La grande novità, però, è l’arrivo di Lucilla, il personaggio più amato dai bambini, che spopola su YouTube, con il suo canale dedicato a balli ed allegre canzoncine. Domenica 12 marzo Lucilla coinvolgerà, all'interno del Palaeden (alle ore 17.30), i più piccoli in balli e facili coreografie (biglietti anche su azzurro service).

Sabato 11 ritornano, anche, le intramontabili Fiat 500. Nel piazzale principale, dalle 10:00 alle 13:00, sotto gli archi all’ingresso del parco, per gli appassionati delle 4 ruote e i tanti curiosi, si terrà l’esposizione statica delle 500 d’epoca, organizzata da “Fiat 500 Club Italia”, coordinamento di Napoli (ingresso gratuito).

E una piccola anticipazione, per il weekend del 18 e 19 marzo, con un ospite d’eccezione: Carletto, il simpatico camaleonte ghiotto di sofficini, che verrà a giocare al Parco. Il “Sofficini Day”, quest’anno combacia con la “giornata mondiale della felicità”, il 20 marzo, e per l’occasione, il weekend precedente, Carletto coinvolgerà il pubblico in una giornata all’insegna della convivialità, tra gusto e divertimento.

Il Parco, ormai casa del divertimento cittadino e dello stare bene, accompagnerà fino a Pasqua, per tutti i prossimi weekend, il suo pubblico con le tante attività gratuite, come i laboratori e il “truccabimbi”. In attesa della ormai tradizionale caccia alle uova.

Il biglietto per Lucilla è di 5€ più le commissioni online se si acquista su https://www.azzurroservice.net/biglietti/ oppure è possibile direttamente alle casse del parco.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Fb e instagram @edenlandiaofficial