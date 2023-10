"La nostra capacità di ballare è simbolo e apice della nostra evoluzione umana!". Al Quartiere Intelligente, Ecstatic Dance & Cacao Ceremony - direttamente dal Costa Rica, un'esperienza unica per entrare nel corpo e dare libera espressione alla nostra Essenza.



In collaborazione con Beyond Dance :

"La nostra massima intenzione è quella di recuperare l'essenza della danza come canale che ogni essere umano può utilizzare per trovare la propria essenza, attraverso uno spazio libero e sicuro per l'auto-esplorazione del proprio Essere. Questa esperienza guidata dalla musica e sostenuta dal gruppo si traduce in un momento di sollievo e di espansione della consapevolezza corporea, emotiva e mentale."



The Experience:

ECSTATIC DANCE Il movimento come forma di libera espressione.

CACAO CEREMONY Un rituale per attivare i benefici del cacao, la guarigione e l'auto-esplorazione.

FACILITATOR Adrian Jozef, fondatore di Beyond Dance, uno dei più importanti "space holders" emergenti nella regione della Central Valley e del Costa Rica .



The Program:

10.00 Welcome Point

10.30 Opening Circle & Cacao Ceremony

11.00 Breathing Activation & Movement



12.30 Sound Healing & Closing Circle