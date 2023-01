Le Ebbanesis al Nuovo Teatro Sancarluccio con "Transleit"

Con l'applaudito duo delle Ebbanesis, riprende la programmazione targata 2023 del Nuovo Teatro Sancarluccio diretto da Giuliana Tabacchini.

Sabato 7 gennaio alle ore 21.00, le trascinanti Viviana Cangiano e Serena Pisa, presenteranno il loro spettacolo “Transleit”. Per il pubblico della sala di via San Pasquale a Chiaia, la possibilità di assistere alla acrobazie vocali e musicali delle due popolari artiste apprezzate già nel 2017 quando diventarono un fenomeno web.

Due voci e una chitarra, che cominciano ad apparire su Facebook con intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di “Carmela”, che ha superato le 400.000 visualizzazioni e soprattutto “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ne ha registrato oltre 2.000.000, diventando un autentico caso mediatico. La stessa pagina delle Ebbanesis è seguita da oltre 150.000 followers da ogni parte del mondo. Richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dagli Emirati Arabi. In questi Paesi esteri le Ebbanesis si sono esibite con successo nelle città di Santa Lucia (Femin’arte Corsica), Monaco di Baviera (Gasteig – Kleiner Konzertsaal), Mosca (Teatrium) e Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica. Ed è stato con queste premesse che nel 2020 la Soundfly ha pubblicato il loro secondo album Transleit (un sunto della loro maestria e del loro repertorio, registrato nell'Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d'Europa) il cui titolo è diventato anche quello del loro spettacolo pronto per ritornare al Nuovo Teatro Sancarluccio.