Il sushi di Eat Happy arriva in provincia di Napoli

Eat Happy, multinazionale innovativa nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, inaugura oggi a Cardito (NA) un nuovo corner nel supermercato Tuttigiorni, presso il Centro Commerciale La Masseria, in via Mahatma Gandhi, 7. All’interno del nuovo punto vendita di 12 m2 lavoreranno due Sushi-Chef che, ogni giorno, prepareranno per i clienti specialità fresche tipiche della cucina asiatica.

Fra i prodotti di punta di Eat Happy, si distinguono i Nigiri, piatto tradizionale che si compone unicamente di riso e pesce, il cui nome deriva dalla parola giapponese “due dita”; gli Hosomaki, una delle forme di sushi più diffuse in occidente, che consiste in riso arrotolato nell’apposita alga, con ripieno di pesce, verdure o uova, il cui nome deriva dalla parola giapponese “arrotolare”; ma anche tante altre specialità, dalle Pokè Bowls, agli Uramaki ai crudi, come sashimi e tartare.

L’apertura del nuovo store di Cardito (NA) consolida ulteriormente la presenza del Gruppo Eat Happy sul territorio nazionale, che oggi conta 47 corner per Eat Happy e gli oltre 600 punti vendita per il marchio Wakame in Italia.

“Da anni il mercato del sushi registra in tutto il Paese una forte crescita. Da quando il nostro gruppo è arrivato in Italia, circa quattro anni fa, siamo infatti cresciuti rapidamente arrivando a essere fra le realtà leader del settore e occupiamo oggi più di 350 persone in tutto il Paese” commenta Andrea Calistri, CEO & Managing Director Italia, Francia e Olanda di Eat Happy Group “L’inaugurazione del nuovo punto vendita rappresenta un altro importante passo per rinforzare la nostra presenza sul territorio e continuare a soddisfare i palati dei nostri clienti, offrendo loro un'esperienza culinaria unica e di alta qualità che abbraccia tutto il Paese”.