Il Duo Andreia nel personalissimo "Concerto in Bianco e Nero"

Lunedì 5 dicembre alle ore 18 presso il Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen, si esibirà il Duo Pianistico Andreia con la direzione artistica di Silvano Maria Fusco.

Due pianiste di convalidata esperienza artistica nel campo cameristico e solistico Antonella Sorbello e Rosa Greco, entrambe docenti di pianoforte ai Licei Musicali, si sono esibite per importanti associazioni ed enti culturali presenti su tutto il territorio nazionale. Sono state invitate dal Conservatorio di Alexandria di Egitto a tenere una masterclass ed in quell’occasione hanno eseguito concerti all’Atelier d’Alexandrie, al Teatro del Centre Français de Culture et de Coopération , all’Istituto Dante Alighieri di Alexandria ed all’Ambasciata Inglese al Cairo. Scopo del duo è la diffusione della musica d’autore e la conoscenza della cosiddetta “musica colta”.

“Il repertorio del Duo Pianistico Andreia — dichiara Silvano Fusco — ha voluto privilegiare quei brani che maggiormente possano costituire veicolo di comunicabilità, risultare fruibili e graditi ad un pubblico di intenditori ma anche di appassionati di musica. Il programma è stato accuratamente selezionato dalle pagine scritte originalmente per la formazione del duo pianistico; altre composizioni molto care al nostro pubblico e molto apprezzate, sono state trascritte dalle due pianiste."

Il programma musicale della serata aprirà con Six Pieces Op.11, per pianoforte a quattro mani, che è tra le più belle composizioni del periodo giovanile di Sergej Rachmaninoff, dopo gli studi al Conservatorio di Mosca. Proseguirà con la Rapsodia Ungherese n. 2 di Franz Liszt, uno dei brani più difficili mai scritti nella storia pianistica ma il carattere giocoso e brioso della Friska comportò il successo della rapsodia n. 2 nella cultura popolare. Concepita all’inizio per soli due pianoforti la Rapsodie in Blue di George Gershwin trasporterà il pubblico nella molteplicità delle culture delle metropoli americane degli anni Venti. La serata si concluderà con la più famosa composizione di tango di Ástor Piazzolla, colui che portò il tango dai bordelli e dalle sale da ballo dell'Argentina nelle sale da concerto d'Europa e d'America; Histoire du Tango tenta di trasmettere la storia e l'evoluzione del tango in quattro movimenti.

‘Suggestioni d’autunno a tempo di musica’, la rassegna di musica classica e contemporanea, è organizzata dalle associazioni Sannio Arte e Cultura e Santa Maria di Loreto con la direzione artistica di Silvano Maria Fusco e Angelo Iollo.

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Campania e del MIC Ministero dei Beni Culturali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Volta alla valorizzazione e alla diffusione della musica operistica e concertistica, la rassegna, ideata e organizzata da Angelo Iollo e Silvano Maria Fusco, punta alla divulgazione e alla conoscenza della musica attraverso la condivisione di momenti culturali tra le generazioni, stimolando l’interesse dei giovani, nonché ad ampliare l’offerta culturale inserendosi nel percorso turistico dei flussi in visita presso i siti culturali d’interesse cittadino situati nel quartiere del Vomero.

Evento di beneficenza. Info e donazioni al botteghino.

