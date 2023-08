A Sorrento "Napoli incontra Buenos Aires": concerto del Duo Alma Porteña

Indirizzo non disponibile

Un viaggio musicale con un repertorio che mira a valorizzare la chitarra attraverso le melodie popolari sudamericane, in particolare modo quelle argentine, tra tango, milonga, chacarera, chamarrita, zamba. Tutto nel rispetto della tradizione, con opere musicali trascritte per due chitarre, ed omaggi a grandi autori come Matos Rodríguez, Ángel Villoldo, Astor Piazzolla ed altri.

E' quanto promette il concerto live del Duo Alma Porteña, composto da Maximiliano Soccodato e Sossio Arciprete. I due musicisti italo-argentini saranno al chiostro di San Francesco giovedì 10 agosto, alle ore 20.30, per un nuovo appuntamento con Sorrento Incontra, la rassegna promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da InScena.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni telefonare allo 0815448891. Prenotazioni al numero WhatsApp 3383212547.