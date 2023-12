Drink&Draw, l'evento artistico di disegno dal vero arriva a Napoli

Il Drink&Draw sbarca a Napoli. L'evento artistico di disegno dal vero, già famoso tra gli artisti delle altre capitali europee, parte con la prima data anche a Napoli, il prossimo 15 dicembre, dalle 15:30 alle 17:30.



Inserito nella splendida cornice del Ristorante della Piscina della Mostra d'Oltremare, in questo incontro, gli artisti potranno ritrovarsi assieme in una intensa sessione di sessione di disegno dal vero, con modello.



Tutti abbiamo cominciato a disegnare ad un certo punto, chi da bambino, chi da adolescente, chi, ancora, da adulto.

Su una cosa non ci sono dubbi: non c’è una limite di età per cominciare a disegnare, e farlo in un ambiente predisposto al disegno è davvero un grande vantaggio, in ogni fase.



Per questo motivo, non ci sono abilità richieste per cominciare, ma solo essere presenti ed iniziare, e se hai qualche dubbio, puoi sempre chiedere a noi e saremo felici di aiutarti.

Nelle sessioni puoi focalizzarti su quel che vuoi: proporzioni, luci, uso degli strumenti, stilizzazioni.

Il disegno dal vero è da sempre il miglior modo per affinare la propria abilità o per svilupparne una nuova.



Questa sessione di disegno ha la durata di due ore, in cui il modello o la modella scelti per l’occasione, interpretano un personaggio o un tema diverso ogni volta.

Le pose cambiano secondo dei tempi prestabiliti che variano da 1 minuto (chiamato esercizio di warm up o riscaldamento) a 15 minuti (pose lunghe), consentendo agli artisti di poter disegnare una gran bella quantità di pose differenti e dunque studiare e divertirsi il più possibile!



Ad allietare le numero pose che si andranno a disegnare, in un crescendo di tempo di posa, è prevista una consumazione offerta dal ristorante, a scelta tra dolce e salata, drink incluso, musica selezionata di accompagnamento nonché l'ingresso al parco della Mostra d'Oltremare.



I posti sono limitati in base alla capienza della sala e alla migliore fruibilità dell'evento, per questo motivo la prenotazione è obbligatoria.



La propria partecipazione può venire riservata in due modi:



Gallery















- Prenotando solamente online, con la modalità di pagamento in sede, a biglietto intero, ovvero 19 euro.