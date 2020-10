Dracula Tour: da Frankenstein alla Mannara di Napoli, fino alla Tomba del Vampiro più famoso al mondo

L'associazione De Rebus Neapolis propone un tour tutto nuovo all'insegna di tematiche importanti che hanno ispirato i maggiori scrittori del romanticismo europeo.

Vlad Tepes III e la sua tomba molto probabilmente alloggiata a Napoli sarà solo l'ultima tappa di un percorso che ci indirizzerà alla scoperta di altri importanti personaggi della letteratura fantastica, laddove di fantastico sembra esserci poco e di reale, concreto e magico, moltissimo.

La licantropia e la presenza storicizzata di una lupa mannara proprio qui a Napoli, ed ancora gli incubi neri di Mary Shelley che collocò proprio nella città di Napoli la nascita di Victor von Frankenstein.

Ma non solo. Indagheremo su personaggi dalle storie altrettanto raccapriccianti ma tutte nostrane fino a concludere il nostro tour nella chiesa monumentale di Santa Maria la Nova, laddove resta celato a tutt'oggi il mistero del vampiro più famoso al mondo:il conte Dracula. Parleremo di "mostri"( dal latino: monstrum "fenomeno contro natura, prodigio") perché:

“Il mostro non c'era più era morto. Solo che il mostro non muore mai. Il lupo mannaro, vampiro, mangia cadaveri, innominabile creatura dei boschi o ghiacciai, il mostro non muore mai” (Stephen King)

DATE:

SABATO 31 OTTOBRE

DOMENICA 15 NOVEMBRE

DOMENICA 29 NOVEMBRE

SABATO 5 DICEMBRE

SABATO 19 DICEMBRE

ORE: 10:45

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini )

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.



COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 10 (9-17anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/dracula-tour

Comprende:

Visita guidata con esperto di occulto

Ticket Complesso Monumentale di S. Maria la Nova



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CONTATTANDO ESCLUSIVAMENTE IL SEGUENTE RECAPITO O ATTRAVERSO FORM ONLINE:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com



