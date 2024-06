Doppio Sogno, torna la rassegna di cinema e incontri a Villa Pignatelli

Dalla Napoli anni ’80 del cinema di Salvatore Piscicelli, nel libro tributo di Alberto Castellano e nel film cult “Immacolata e concetta - L’altra gelosia” ai film di Jacques Tati, Terry Gilliam, David Cronenberg (al quale è ispirata l’immagine di questa edizione), John Cassavetes e Roman Pola?ski.

I “semi” del cinema a “Doppio Sogno XXIV – Seminal”, la 24esima edizione della rassegna di cinema di Galleria Toledo promossa da Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli e Film Commission Regione Campania in programma a Villa Pignatelli da martedì 9 luglio a giovedì 25 luglio 2024.

Doppio Sogno è un progetto a cura di Lavinia D’Elia, Lorenza Pensato e Rosario Squillace, realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, diretta da Massimo Osanna e con il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés, diretto da Giuseppe Dragotti, con la Direzione artistica di Laura Angiulli.

Nove appuntamenti di cinema d’autore sotto le stelle al costo agevolato di 5 euro nella straordinaria cornice del giardino storico di Villa Pignatelli.

“Proprio perché l'uomo, a differenza delle altre specie viventi, ha la capacità di decidere e discriminare, in tempi di A.I. - l'incombente e inquietante intelligenza artificiale - è importante - spiega la co-curatrice Lavinia D’Elia - che tutta l'umanità non vada perdendo il contatto con questo privilegio dovuto alla perfezione, assieme all'unicità della propria semenza. Soprattutto è fondamentale che non perda la consapevolezza che mai alcuna macchina potrà sostituire il prodotto di una coscienza guidata dal cuore, come Stanley Kubrick predisse molto efficacemente, oltre 50 anni, fa nel suo capolavoro dedicato allo spazio più profondo”.

Programma

martedì 9 luglio ore 19.30

incontro presentazione del libro La magnifica ossessione. Il cinema di Salvatore Piscicelli (Martin Eden edizioni) a cura di Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico.

Intervengono Alberto Castellano, Luigi Barletta - Cinema e Audiovisivo, Accademia di Belle Arti di Napoli, Bruno Roberti - Cinema, fotografia e televisione, Università della Calabria

e, da remoto, il regista Salvatore Piscicelli

a seguire

film IMMACOLATA E CONCETTA - L'ALTRA GELOSIA

Salvatore Piscicelli, 1980, Italia, 90 min

V.O. italiano

mercoledì 10 luglio ore 20.30

film CRÍA CUERVOS

Carlos Saura, 1976, Spagna, 112 min

V.O. spagnolo, sottotitoli italiano

introduce Stefano Manferlotti - Letteratura inglese e Letterature comparate, Università Federico II di Napoli

giovedì 11 luglio ore 20.30

film MIO ZIO

(Mon oncle)

Jacques Tati, 1958, Francia, 110 min

V.O. francese, sottotitoli italiano

introduce Francesco De Cristofaro - Letterature comparate, Università degli Studi di Napoli Federico II

martedì 16 luglio ore 20.30

cortometraggio UNA BUCOLICA MESSINSCENA

regia, fotografia e montaggio Giovanni Circelli, commento

musicale Francesco Distefano, 2024, Italia, 3 min

film L'UOMO CHE RIDE

(The Man Who Laughs)

Paul Leni, 1928, USA, 110 min

introduce Alberto Castellano - saggista e critico cinematografico

mercoledì 17 luglio ore 20.30

film BRAZIL

Terry Gilliam, 1985, Regno Unito, 132 min

V.O. inglese, sottotitoli italiano

introduce Giovanni Maffei - Letteratura italiana contemporanea, Università degli Studi di Napoli Federico II

giovedì 18 luglio ore 20.30

film IL PASTO NUDO

(Naked Lunch)

David Cronenberg, 1991, Canada/ Regno Unito/ Giappone, 115 min

V.O. inglese, sottotitoli italiano

introduce Roberto D’Avascio - Letteratura Inglese, Università degli Studi di Napoli L’Orientale

martedì 23 luglio ore 20.30

film CHE HO FATTO IO PER MERITARE QUESTO?

(¿Qué he hecho yo para merecer esto?)

Pedro Almodóvar, 1984, Spagna, 102 min

V.O. spagnolo, sottotitoli italiano

introduce Giancarlo Alfano - letteratura italiana, Università degli studi di Napoli Federico II

mercoledì 24 luglio ore 20.30

film LA SERA DELLA PRIMA

(Opening Night)

John Cassavetes, 1977, USA, 110 min

V.O. inglese, sottotitoli italiano

introduce Gina Annunziata - Storia e critica del cinema, Università degli Studi L'Orientale e l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

giovedì 25 luglio ore 20.30

film L’INQUILINO DEL TERZO PIANO

(Le Locataire)

Roman Pola?ski, 1976, Francia, 125 min

V.O. inglese, sottotitoli italiano

introduce Antonio Saccone - Letteratura italiana moderna e contemporanea, Università degli studi di Napoli Federico II

Biglietteria

cinema: 5 euro

acquisto in botteghino e in prevendita

su www.azzurroservice.net

prenotazioni

prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com

Informazioni

Galleria Toledo

teatro stabile d’innovazione

via Concezione a Montecalvario 34

[+39] 081425037 / [+39] 081425824

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

www.galleriatoledo.it