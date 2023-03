“Donne Raccontano Donne”, autrici e artiste a confronto per celebrare la donna

Sabato 11 Marzo 2023, alle ore 18:00, presso la libreria “The Spark Creative Hub” di Napoli, si terrà l’evento “Donne Raccontano Donne”, appuntamento culturale volto alla celebrazione della creatività femminile declinata tra Scrittura e Pittura.

Giunto alla sua seconda edizione, l’evento – ideato e moderato dal sociologo e giornalista Ivan Guidone – prevede la partecipazione di scrittrici ed artiste che, per l’occasione, “condivideranno” con il pubblico presente la propria produzione artistica/letteraria ed il proprio impegno sociale. L’incontro, che si va ad inserire nelle numerose iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna – ha il patrocinio morale dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Campania e della rivista sociologica “Arte & Società”.



Dopo i saluti del vicepresidente ANS Campania Maurizio Vitiello, il sociologo Ivan Guidone intervisterà le artiste e scrittrici invitate: Rosanna Cirigliano (scrittrice), Lilliana Comes (illustratrice), Emma Chiavarone (scultrice), Maria Pia Daidone (artista e docente master Suor Orsola), Annamaria Farricelli (poetessa e scrittrice), Agnese Ferri (scrittrice), Maria Lovito (avvocatessa e scrittrice), Arianna Spizzico (pittrice ed incisore), Marilisa Serpico (pittrice), Teresa Liguori (avvocatessa e criminologa). È prevista anche la presenza di una delegata del comitato pari opportunità dell’ANS Campania. Lo scopo dell’evento è quello di celebrare l’universo femminile attraverso la sua creatività come strumento per il cambiamento sociale.