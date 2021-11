Donne raccontano Donne: artiste e scrittrici si incontrano a Napoli contro la Violenza sulla Donna

In concomitanza alla 'Giornata mondiale contro la violenza sulle donne', il 26 Novembre 2021, alle ore 18:00, presso il Centro Studi Pietro Golia – sito in via Renovella 11, Napoli – si svolgerà l'evento "Donne raccontano Donne", un incontro artistico-letterario il cui scopo è informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul scottante tema della violenza sulla donna.

L'evento – ideato e moderato dal sociologo e giornalista Ivan Guidone – prevede la partecipazione di cinque scrittrici – Daniela Cicchetta, Daniela Di Camillo, Maria Lovito, Marina Novelli, Francesca Romano – e cinque artiste – Lilliana Comes, Maria Pia Daidone, Natali Ferrari, Alessandra Merenda, Grazia Santarpia – che si confronteranno sul tema sia attraverso le proprie pubblicazioni e sia attraverso le proprie opere grafiche/scultoree esposte per l'occasione. L'ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento posti, secondo le vigenti normative COVID-19.

Le opere esposte in occasione dell'evento saranno visitabili presso il Centro Studi Pietro Golia fino al 15 Dicembre 2021. Per informazioni e prenotazioni, potete contattare l'indirizzo di posta elettronica: centrostudipietrogolia@gmail.com