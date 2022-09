Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà: Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli

Approfittiamo del biglietto di ingresso al Palazzo Reale scontato a 2 euro, per fare un percorso dedicato alle donne che hanno fatto la storia di Napoli.

Tra queste, molte regine: alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo il sangue blu, sono divenute "regine" del popolo. Partiremo da piazza Carità, e ci addentreremo nei quartieri spagnoli, alla scoperta dei murales.

La street art dei vicoli ci mostra personaggi femminili importanti come Ipazia, la Tarantina, la "Iside" di Bosoletti, Eleonora Pimentel Fonseca, etc

Visiteremo, poi, il Palazzo Reale, dimora delle ultime regine di Napoli. Parleremo, ad esempio, di Maria Carolina d'Austria, moglie carismatica di Ferdinando di Borbone, che riuscì a prendere le redini del regno di Napoli.

Appuntamento: venerdì 9 settembre alle 18e30 in piazza Carità, accanto al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 settembre alle ore 13:

inviare una mail a erika83e@gmail.com oppure un SMS o un whatsapp al numero 3492949722.

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita guidata: due ore e mezza.

Obbligatorio indossare la mascherina nel Palazzo Reale.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati giovedì 8 settembre, in pomeriggio.

POSTI LIMITATI

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona + 2 euro per il biglietto di ingresso

durata del tour: due ore e mezza