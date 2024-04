Donne e denaro in una relazione di crescita: percorso gratuito per la gestione del denaro, previdenza e finanza

"Donne e denaro in una relazione di crescita" è la seconda edizione di un percorso di formazione dedicato al mondo femminile che avrà inizio giovedì 18 aprile.



Gestione del denaro, budget, previdenza e finanza sono alcuni dei temi al centro del percorso formativo gratuito, dedicato alle donne, ma saranno benvenuti anche gli uomini.



Un ciclo di sei incontri online, dal 18 aprile a l6 giugno, della durata di 1 ora e mezza ciascuno, con interventi formativi curati da esperti di Banca di Italia, che ha l’obiettivo di far conoscere gli elementi chiave della gestione del denaro per una piena assunzione del ruolo della donna nella crescita economica.



I temi trattati saranno: il budget e la pianificazione finanziaria, l’uso consapevole degli strumenti di pagamento elettronici, l’home banking e la sicurezza informatica, dall’avvio dell’impresa alla ricerca di finanziamenti, tutela dei rischi alla persona e alla famiglia, istruzioni per l’uso consapevole dei fondi previdenziali.



Tra le promotrici dell’iniziativa, Federica Cordova, Vicepresidente di Manageritalia Campania, che con il suo contributo ha coinvolto alcuni Centri per l’impiego territoriali della Regione Campania.



Il percorso formativo, in dialogo con il Piano per l'Uguaglianza, è organizzato dal gruppo 3D Manageritalia delle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, Piemonte, Valle d'Aosta e Marche, in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con CIDA, HUB del Territorio Emilia-Romagna, con il patrocinio di Città metropolitana di Bologna e delle Consigliere di Parità regionali, ed è rivolto anche ai non iscritti a Manageritalia.



Simona Lembi, Responsabile del Piano per l’Uguaglianza di genere della Città metropolitana di Bologna, porterà un saluto in apertura del corso di formazione.



Per partecipare è necessaria l'iscrizione al seguente link https://bit.ly/DonneeDenaro2024



Il programma



18 aprile 2024 ore 18/19.30

Saluti istituzionali di apertura percorso e primo incontro

Il budget e la pianificazione finanziaria



9 maggio 2024 ore 18/19.30

L’uso consapevole degli strumenti di pagamento elettronici



16 maggio 2024 ore 18/19.30

L’home banking e la sicurezza informatica



23 maggio 2024 ore 18/19.30

Indebitarsi con prudenza

Dall’avvio di impresa alla ricerca di finanziamenti



30 maggio 2024 ore 18/19.30

Tutela dei rischi interni ed esterni alla persona e alla famiglia





Lavoro? Smetto quando voglio: istruzioni per l’uso consapevole dei fondi previdenziali