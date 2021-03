Le donne di Napoli - Tour del centro storico

Napoli è femmina, è figlia di una sirena e del suo canto...

Passeggiando per il centro storico alla scoperta dei luoghi in cui la donna ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura e gli insegnamenti preziosi che le nostre antenate ci hanno voluto tramandare in tempi e modi totalmente diversi, perché la donna, come Napoli, "è mille culure": la Filumena Marturano di Sophia Loren, la regina che voleva farsi monaca, il teschio della sposa portafortuna degli innamorati, l'adultera ammazzata dal marito, la sirena Ciaciona della street-art, l'intellettuale rivoluzionaria, la santa protettrice delle single, e tanto altro in un mix di passato e presente, sacro e profano, storia e leggenda.

Il tour inizia a Piazza del Gesù Nuovo e termina a Piazza Dante.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Turistica Abilitata della Regione Campania



DOMENICA 7 marzo 2021

Appuntamento a piazza del Gesù (davanti all'obelisco)

Ore 10:30

Contributo: 10€ adulti / Gratis per i bambini fino a 12 anni

Prenotazioni al +393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento



ATTENZIONE! In zona arancione le visite guidate sono consentite solo all'interno del comune in cui si abita, all'aperto e nel rispetto delle norme anti-contagio, come stabilito dal DPCM del 14 gennaio.