NapolinMente lancia “Donna(in)Dipendenza”

NapolinMente, Associazione di Promozione Sociale, da anni impegnata in azioni di contrasto ad ogni forma di marginalità e discriminazione e di promozione di opportunità di crescita e partecipazione, nell’ambito dell’iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli “Marzo Donna 2022 – Una stanza tutta per sé…(da Virginia Woolf)” propone, per il 19 Marzo 2022 dalle ore 11:00 alle 13:00, il gruppo di contaminazione Donna(in)Dipendenza al Palazzetto Urban in via Concezione a Montecalvario n.26.

Ma che cos’è Donna(in)Dipendenza? È un team di Donne, impegnate in percorsi di personal empowerment, che ha deciso di dare vita a un gruppo di contaminazione in cui l’esperienza soggettiva del femminile viene posta sotto una lente d’ingrandimento non giudicante, volta alla valorizzazione delle sue componenti autentiche.

L’iniziativa Donna (in)Dipendenza ha lo scopo di offrire alla donna una stanza tutta per sé: che non è solo un luogo fisico ma anche un luogo dell’anima dove si può generare Valore attraverso la contaminazione di idee, valori e risorse per produrre vantaggi per tutte. Uno spazio nel quale ogni donna potrà spogliarsi del superfluo imposto per lasciare l’essenziale libero di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.

Il 19 Marzo 2022 sarà con Donna(in)Dipendenza la pittrice Francesca Strino con un laboratorio di “Teoria e Percezione del colore”. Il laboratorio si propone di trattare l’argomento pittorico dal punto di vista emotivo: La cromoterapia e l’esercizio alla visualizzazione del colore, caratterizzano ed influenzano lo stato percettivo del nostro corpo materico e spirituale. L’esperienza è organizzata in 2 momenti, uno teorico e l’altro pratico. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info.napolinmente@gmail.com.